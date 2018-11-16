«На улицах темень»: на сотне новосибирских улиц появятся фонари

Депутаты потребовали у мэрии 41 миллион для этого

Фонари уже появились на улицах Омской и Салтыкова-Щедрина — это улицы с многоэтажной застройкой, также стало светло на нескольких улицах в частном секторе
Фонари уже появились на улицах Омской и Салтыкова-Щедрина — это улицы с многоэтажной застройкой, также стало светло на нескольких улицах в частном секторе

В Новосибирске до конца года планируют осветить около 100 улиц и переулков — выделить деньги на это у мэрии попросили депутаты.


Как рассказал корреспонденту НГС депутат горсовета Антон Тыртышный, в этом году мэрия выделила «Горсвету» 25 миллионов рублей на уличное освещение. 


«Было целевое финансирование, которое позволит осветить до конца года около 100 улиц и переулков. Сейчас ведутся активные работы по освещению улиц из наказов. Уже осветили Омскую улицу и улицу Салтыкова-Щедрина — это улицы с многоэтажной застройкой, несколько улиц частного сектора», — сообщил Антон Тыртышный.


Депутат отметил, что уже попросил у мэра выделить на 2019 год дополнительные средства. «Нам надо 41 миллион рублей, чтобы выполнить 56 наказов на городских улицах. 


У нас на некоторых улицах вообще темень до сих пор. Сейчас идёт формирование бюджета. Мэр пока не дал конкретных обещаний по финансированию», — уточнил Тыртышный.


Из-за тёмных улиц на дорогах города часто происходят аварии с участием пешеходов. Несколько лет назад мэрия ещё признавала, что система освещения ждёт капитального ремонта, но у «Горсвета» тогда не хватало денег.

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