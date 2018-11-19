«Я хотела быть идеальной»: сибирячка отсудила у клиники миллион за изуродованные лицо и тело

Она потратила сотни тысяч на несколько операций, после которых полгода не выходила из дома

Ирина Внукова теперь пытается исправить плачевные результаты операций

Сибирячка Ирина Внукова выиграла около 1,2 миллиона рублей у центра пластической хирургии — трёхлетняя тяжба с курганской клиникой закончилась в конце прошлой недели в Новосибирском областном суде.







Уроженка Новосибирска, 52-летняя Ирина Внукова судится с центром пластической хирургии Persona Nova с 2016 года, а до этого ждала, пока клиника вернёт ей 320 тысяч рублей, которые сибирячка потратила на операции по подтяжке лица и груди и пластике живота.







Пострадавшая рассказала корреспонденту НГС, что родилась и выросла в Новосибирске, в городе у неё был свой бизнес; потом она жила в Норильске, а последние 6 лет живёт в турецкой Аланье. У неё уже был опыт пластических операций — в 2002 году она корректировала грудь в новосибирской «Клинике доктора Рогажинскас». Но летом 2015 года она решила выбрать других врачей — в интернете ей попалась на глаза реклама Persona Nova с сетью клиник во многих городах России и центром в Кургане.







«Реклама была у них такая хорошая, мощная, и на это клюнула. Я поехала в Курган, и мне сделали три операции <…> Делала подтяжку лица, подтяжку груди и абдоминопластику, это живот.





Все три прошли неудачно, я написала претензию, адвокат написала претензию клинике, они обещали мне вернуть мои деньги», — объяснила Ирина Внукова.







Однако клиника деньги так и не вернула, и сибирячке пришлось обратиться в суд по месту прописки — в Искитимский районный суд. По словам Ирины Внуковой, после операций её грудь ещё больше потеряла форму, лицо деформировалось, а по бокам на животе остались «уши», кроме того, врачи оставили ужасные глубокие шрамы.







Пациентка отмечает, что хотела сделать подтяжку груди и лица, но получилось только хуже





«Сейчас я очень жалею об этом — у меня столько наркозов уже прошло», — отметила пациентка клиники.







Во время судебного процесса Ирина Внукова обратилась на телевидение, и её историю в передаче о неудачной пластике показали в марте 2018 года в программе Первого канала «Мужское и женское».







На видео сибирячка также рассказала, что врачи сделали все операции за 8 часов под одним наркозом и потом она ещё долго испытывала настолько сильную боль, что полгода после операции не выходила из дома. Кроме того, она стала стесняться своего тела, а поскольку живёт в тёплой стране, это превратилось в проблему.







«Я хотела быть идеальной, улучшить своё тело, а в итоге получилось хуже, чем было», — заявила она ведущим программы на Первом канале.







Искитимский районный суд провёл несколько заседаний, после которых отказал Ирине Внуковой в удовлетворении иска — среди причин отказа были в том числе жаркая страна, где живёт сибирячка, а также то, что она курит. Эти факторы сочли слишком опасными для пациентки, только перенёсшей операции.







Внукова 3 года добивалась денег от пластических хирургов





Тогда Внукова подала апелляцию в Новосибирский областной суд. Как пояснила представитель пациентки в суде, директор юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлия Стибикина, 15 ноября суд взыскал в пользу Ирины Внуковой 1,2 миллиона рублей с ООО «Мэрилин» (юридическое наименование Persona Nova) — это стоимость оплаченных услуг в клинике, неустойка, моральный вред и штраф в пользу потребителя.







«Всё удовлетворено в полном объеме, кроме морального вреда. Моральный вред мы просили 3 миллиона, но его снизили до 200 [тысяч] рублей», — сообщила представитель Внуковой.







По словам самой пострадавшей пациентки, она тоже довольна решением суда.







«Только проблема, я прекрасно понимаю — с них ещё эти деньги не так просто выцарапать. Я потратила гораздо больше денег на адвокатов, на экспертизу», — заключила она.







Корреспондент НГС дозвонилась в центр пластической хирургии Persona Nova, но администратор сообщила, что начальства нет на месте и нужно отправить вопросы по судебному процессу на электронную почту. Однако ответ на запрос, отправленный в пятницу, 16 ноября, так и не поступил.







Московские журналисты записались на приём в эту клинику и попросили прокомментировать результаты операции Ирины Внуковой. Сотрудник центра сказал, что результат нормальный





Журналистам программы «Мужское и женское», побывавшим в Кургане, удалось записаться на приём в центр к оперировавшему хирургу. Их принял другой врач, сказавший, что его коллега уехал. По просьбе журналистов врач оценил результаты операции Внуковой — по его словам, «это вполне допустимо».





Сейчас Ирина Внукова делает пластические операции снова — за счёт Первого канала.







Клиника Persona Nova не раз попадала в скандалы — год назад, как пишет издание Ura.ru, жительница Нижневартовска не могла вернуть деньги за операцию, на которую побоялась идти. А летом 2017 года в Кургане возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины после пластической операции — её тоже проводили в «Персона Нова», сообщал ТАСС.







Ранее сибирячке удалось отсудить у частной клиники «Дюна» 7 миллионов рублей за искалеченную мать. Но после суда клиника сменила юрлицо и так и не выплатила дочери эту сумму, более того, она продолжает делать пациенткам пластические операции.

