«Это роман о нашей собачьей жизни»: ветеран «Совершенно секретно» рассказал о своей дебютной книге

Дмитрий Алиханов прославился в конце 80-х материалами про работу КГБ







Известный российский журналист Дмитрий Лиханов выпустил свою первую большую книгу «Bianca. Жизнь белой суки», успевшую получить лестные отзывы от российских интеллектуалов вроде Андрея Кончаловского и Юрия Вяземского. Он описывает свое произведение как книгу о людях, окружающих главного героя — белую лайку Бьянку.





По словам Дмитрия Лиханова, сюжет основан на реальной истории собаки по кличке Тайга, которую он услышал от друзей. Волей судеб Тайга попала в деревню, где осталась на попечении местных жителей.





— Собака — главный связующий герой книги. Но если смотреть шире, то это роман о людях, её окружающих, а если еще шире — о собачьей нашей жизни, — рассказывает автор книги.





Роман вышел в издательстве «ЭКСМО». Режиссер Андрей Кончаловский и профессор МГИМО, ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский дали ему оценки, ставящие его в один ряд с классическими произведениями Тургенева, Бунина и Чехова. Портал WDAY.RU цитирует Кончаловского:





— Эта книга пропитана любовью к природе, ко всему живому, ко всем этим по-чеховски несостоявшимся людям. Движения сюжета неожиданные, но логичны, какой на самом деле и является наша жизнь.





Сам автор считает себя недостойным сравнения с классиками, хотя отмечает, что старается равняться на них и внимательно слушать в том числе старую, почти забытую речь.





Сейчас Дмитрий Лиханов работает над своим вторым романом «Звезда и Крест», действие которого охватывает два временных периода: с 1985-го по 2017 годы и с 250-го по 300 годы. В основе сюжета — реальная история реального монаха. Автор подчеркивает, что читать роман «будет трудно, но интересно».





Дмитрий Лиханов — сын известного писателя Альберта Лиханова, по книгам которого было снято несколько фильмов. Среди них — «Мой генерал», «Команда 33» и «Последние холода». Дмитрий Лиханов начинал работу в 80-х в газете «Советская Россия» и журнале «Огонек». В конце 80-х он становится обозревателем мегапопулярной в те времена газеты «Совершенно секретно», которая одной из первых в стране начала публиковать журналистские расследования. Среди самых громких материалов Лиханова в «Совершенно секретно» — серия публикаций о деятельности КГБ, в том числе о покушении на Александра Солженицына.