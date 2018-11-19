«Лицом в грязный пол»: новосибирец обвинил участкового полицейского в нападении

Он говорит, что полицейский бил его наручниками. Сам участковый тоже получил травмы

Алексей Мищенко говорит, что его били наручниками по лицу

Житель Новосибирска Алексей Мищенко обвинил участкового полицейского в избиении — теперь новосибирцу грозит 10 лет тюрьмы за драку с сотрудником полиции.





Об этом рассказал родственник Мищенко Фёдор Ерёмин. Он прислал корреспонденту НГС письмо, которое составил с адвокатом, — в нём он объяснил, что инцидент произошёл вечером 10 ноября в одном из домов на улице Крамского в Октябрьском районе, где живёт 26-летний Мищенко.





«Алексей Мищенко находился дома со своей невестой, смотрел телевизор, общался с другом по видеосвязи. Его покой нарушил ничего не предвещающий звонок в дверь. Алексей открыл дверь, перед ним предстал неизвестный мужчина в гражданской одежде, который махнул удостоверением, будто сотрудник полиции. При этом мужчина бесцеремонно прошел за порог квартиры, а на просьбы выйти не реагировал. Такие неправомерные действия человека справедливо возмутили Алексея, он попытался вытолкнуть незваного гостя из своей квартиры, на что "гость", оказавшись в коридоре подъезда, выхватил у Алексея из рук телефон, сказав, чтобы Алексей вышел с ним на улицу и проследовал в отдел полиции, предварительно применив к нему прием борьбы и положив лицом в грязный деревянный пол», — пояснил Фёдор Ерёмин.





По его словам, Алексей согласился ехать в отделение, он оделся и вышел на улицу, где попытался выхватить из рук полицейского свой телефон, но в ответ полицейский ударил его по лицу. Алексей пытался защищаться и ударил участкового, но тот повалил его на землю и ударил по лицу наручниками, рассказал Фёдор Ерёмин. В итоге Мищенко получил несколько гематом по всему лицу.





На следующий день в отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он в СИЗО.





Фёдор Ерёмин предоставил редакции копии постановления о возбуждении уголовного дела и другие материалы по этому происшествию. В протоколе допроса полицейский, которого признали потерпевшим, объяснил, что приехал к Мищенко из-за жалобы его соседки на шум. Почему он был без формы, в документах не объясняется. Там же участковый пояснил, что Мищенко сам лез в драку и вёл себя агрессивно, возмущался тем, что сотрудник полиции зашёл к нему домой. Согласно документу, полицейский получил перелом верхней челюсти, рану нижней губы, у него выбито два передних зуба.





В отделе полиции «Октябрьский» корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас участковый находится на больничном. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ на него ещё не пришёл.





Адвокат Мищенко Денис Прыткин пояснил, что сейчас по делу проводят предварительное следствие и медицинские экспертизы. «Мищенко готов понести наказание за свой поступок — за то, что ударил человека. Но тут вопрос в квалификации: одно дело, если это средней тяжести вред здоровью или даже тяжкий — это одна статья, другое дело, когда бьёшь человека при исполнении, ещё и не превышающего свои должностные полномочия — это 318 УК и это реальный срок практически на 100%. <...> Мищенко не отрицает факт нанесения удара сотруднику, но он говорит о том, что нанёс удар в ответ, а сотрудник говорит, что не бил его совсем», — рассказал адвокат.





Подобное дело недавно рассматривали в Кировском суде — бойца Росгвардии обвинили в избиении подозреваемого, тогда как сам сотрудник убеждал суд, что его дело сфабриковали.