«Лицом в грязный пол»: новосибирец обвинил участкового полицейского в нападении

Он говорит, что полицейский бил его наручниками. Сам участковый тоже получил травмы

Алексей Мищенко говорит, что его били наручниками по лицу
Алексей Мищенко говорит, что его били наручниками по лицу

Житель Новосибирска Алексей Мищенко обвинил участкового полицейского в избиении — теперь новосибирцу грозит 10 лет тюрьмы за драку с сотрудником полиции.


Об этом рассказал родственник Мищенко Фёдор Ерёмин. Он прислал корреспонденту НГС письмо, которое составил с адвокатом, — в нём он объяснил, что инцидент произошёл вечером 10 ноября в одном из домов на улице Крамского в Октябрьском районе, где живёт 26-летний Мищенко.


«Алексей Мищенко находился дома со своей невестой, смотрел телевизор, общался с другом по видеосвязи. Его покой нарушил ничего не предвещающий звонок в дверь. Алексей открыл дверь, перед ним предстал неизвестный мужчина в гражданской одежде, который махнул удостоверением, будто сотрудник полиции. При этом мужчина бесцеремонно прошел за порог квартиры, а на просьбы выйти не реагировал. Такие неправомерные действия человека справедливо возмутили Алексея, он попытался вытолкнуть незваного гостя из своей квартиры, на что "гость", оказавшись в коридоре подъезда, выхватил у Алексея из рук телефон, сказав, чтобы Алексей вышел с ним на улицу и проследовал в отдел полиции, предварительно применив к нему прием борьбы и положив лицом в грязный деревянный пол», — пояснил Фёдор Ерёмин.


По его словам, Алексей согласился ехать в отделение, он оделся и вышел на улицу, где попытался выхватить из рук полицейского свой телефон, но в ответ полицейский ударил его по лицу. Алексей пытался защищаться и ударил участкового, но тот повалил его на землю и ударил по лицу наручниками, рассказал Фёдор Ерёмин. В итоге Мищенко получил несколько гематом по всему лицу.


На следующий день в отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он в СИЗО.


Фёдор Ерёмин предоставил редакции копии постановления о возбуждении уголовного дела и другие материалы по этому происшествию. В протоколе допроса полицейский, которого признали потерпевшим, объяснил, что приехал к Мищенко из-за жалобы его соседки на шум. Почему он был без формы, в документах не объясняется. Там же участковый пояснил, что Мищенко сам лез в драку и вёл себя агрессивно, возмущался тем, что сотрудник полиции зашёл к нему домой. Согласно документу, полицейский получил перелом верхней челюсти, рану нижней губы, у него выбито два передних зуба. 


В отделе полиции «Октябрьский» корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас участковый находится на больничном. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ на него ещё не пришёл.


Адвокат Мищенко Денис Прыткин пояснил, что сейчас по делу проводят предварительное следствие и медицинские экспертизы. «Мищенко готов понести наказание за свой поступок — за то, что ударил человека. Но тут вопрос в квалификации: одно дело, если это средней тяжести вред здоровью или даже тяжкий — это одна статья, другое дело, когда бьёшь человека при исполнении, ещё и не превышающего свои должностные полномочия — это 318 УК и это реальный срок практически на 100%. <...> Мищенко не отрицает факт нанесения удара сотруднику, но он говорит о том, что нанёс удар в ответ, а сотрудник говорит, что не бил его совсем», — рассказал адвокат.


Подобное дело недавно рассматривали в Кировском суде — бойца Росгвардии обвинили в избиении подозреваемого, тогда как сам сотрудник убеждал суд, что его дело сфабриковали. 

Прочтений: 1037

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено