Коллекционер подарил новосибирскому музею редкие картины за полмиллиона

Такой подарок художественный музей получил на своё 60-летие

Три картины, которые подарил коллекционер Григорий Гапонов художественному музею на 60-летие
Три картины, которые подарил коллекционер Григорий Гапонов художественному музею на 60-летие


Коллекционер Григорий Гапонов подарил Новосибирскому государственному художественному музею на 60-летие три картины художников советского периода из личной коллекции. Корреспондент НГС побывал на торжественном мероприятии в честь юбилея музея, где публике представили этот подарок.


«Я подарил три портрета: "Женский портрет" Ардалиона Кузьмина 60-го года, картину 83-го года Геннадия Крапивина "Портрет ветерана" и картину Фокина "Портрет студента" 1965 года. Для музея все эти картины являются интересными. <…> Эти работы достаточно редкие», — рассказал корреспонденту НГС Григорий Гапонов.


Григорий Гапонов на торжественном юбилейном мероприятии художественного музея
Григорий Гапонов на торжественном юбилейном мероприятии художественного музея


«Это ушедшие [из жизни] художники, и их работы по определению не могут быть некачественными. То, что от них осталось и приходит в музей, всегда высокого качества», — заметил директор художественного музея Сергей Дубровин. Он наотрез отказался называть даже приблизительную рыночную стоимость трёх подаренных полотен.


Один из экспертов музея, пожелавший остаться неназванным, после церемонии сообщил корреспонденту НГС, что картины могут оцениваться у коллекционеров в пределах полумиллиона рублей как минимум.


В мае этого года Григорий Гапонов открыл в Москве арт-галерею и торговую площадку для продажи картин. 

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