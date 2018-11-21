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Новосибирские водители встретили утро в 8-балльных пробках

Ситуацию на дорогах осложнил десяток аварий

Новосибирцам сегодня сложно добраться из дома на работу из-за гигантских пробок
Новосибирцам сегодня сложно добраться из дома на работу из-за гигантских пробок


Сегодня, 21 ноября, в утренний час пик пробки на заснеженных дорогах Новосибирска достигли 8 баллов. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на правом берегу сильнее всего затруднено движение на Большевистской, Октябрьской магистрали, Красном проспекте, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч. На левом берегу заторы парализовали Станиславского, проезд Энергетиков, Станционную, Троллейную, Советское шоссе. Сложной выглядит ситуация на выезде к Октябрьскому мосту с левого берега.


Судя по отметкам на Яндекс.Картах, в городе случилось больше десятка аварий.


Ситуацию на дорогах осложнили ДТП
Ситуацию на дорогах осложнили ДТП


На прошлой неделе фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял таймлапс утренней пробки, в которой каждый день приходится стоять жителям микрорайонов МЖК и Плющихинский.

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