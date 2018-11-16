Все сошли с ума и спорят, как есть хинкали. Стас Соколов показывает, как это точно не нужно делать

Спор о том, как правильно есть хинкали (да, нам тоже не верится, как можно это всерьез обсуждать во времена, когда пенсионный возраст растет, бензин дорожает как сумасшедший, а власти размышляют, нужен ли новый онкоцентр региону, где от рака каждый год умирают больше 4 тысяч человек), разразился в «Твиттере» 14 ноября. И не утихает до сих пор. Хотя казалось бы: шеф-повара известных грузинских ресторанов уже четко сказали: только руками, прихватив хинкалинку за специальную ножку. Однако находятся и те, кто свято верит, что в дело можно пустить и нож с вилкой.





Вижу как



БАБА

КОВЫРЯЕТ

ВИЛКОЙ

ХИНКАЛИ



Тьфу. — So Selfish (@Selfish_Muse) 14 ноября 2018 г.





Известный ресторанный критик НГС Стас Соколов по просьбе редакции поставил точку в этом странном споре. Но так как правильный способ поедания хинкали слишком очевиден (и даже скучен, но ведь это и не цирк, тут важнее чувственная сторона вопроса), наш эксперт показал еще и несколько неправильных. Спойлер: есть хинкали ножом и вилкой — это еще не самое дно. Поехали:











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