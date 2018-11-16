Гони монетку: 12 банков просят отдать мелочь в обмен на полимерные купюры и редкие монеты

Монеты нужно расфасовать по номиналу, прежде чем нести их в банк





Банки Новосибирска запустили акцию «Неделя приёма монет» — новосибирцы без комиссии смогут обменять залежавшуюся мелочь и получить размен редкими купюрами и монетами.





Акция пройдёт на следующей неделе — с 19 по 25 ноября.





Каждый банк ставит свои условия для участия в акции, но общие правила одинаковы — монеты разменяют простыми купюрами, а часть суммы выдадут памятными деньгами:





монетами с изображением Кубка ЧМ по футболу FIFA номиналом 25 рублей, 10-рублёвыми памятными монетами, которые выпустили к Универсиаде в Красноярске, а также двумя памятными банкнотами — «крымской» 100-рублевой и полимерной «футбольной» 2018 года.





Обменять монеты можно в некоторых офисах 12 банков города. НГС разместил офисы, куда можно принести мелочь, на интерактивной карте.





Акция пройдёт в некоторых офисах 12 банков Новосибирска с 19 по 25 ноября





Условия акции для каждого банка:





«Банк Акцепт»: за мелочь на сумму 25 рублей и более — 25-рублёвую монету с Кубком ЧМ по футболу в счёт части разменянной суммы. На сумму от 50 рублей — на выбор: 25-рублёвую монету с Забивакой или 10-рублёвую монету с символом Универсиады в Красноярске. На сумму от 100 рублей — полимерная банкнота «Футбол».





Банк «Левобережный»: за мелочь на сумму от 125 рублей — монеты с Кубком ЧМ по футболу и брендированные подарки.





Банк ВТБ: за мелочь на сумму меньше тысячи рублей — монета «Универсиада в Красноярске 2019» или монета «Футбол» на выбор, на сумму больше тысячи рублей — банкнота «Крым» или полимерная банкнота «Футбол» на выбор.





Банк УРАЛСИБ: за мелочь на сумму больше 100 рублей — монета «Универсиада в Красноярске 2019» или монета «Футбол» на выбор, а также банкнота «Крым» или полимерная банкнота «Футбол» на выбор.





Связь-Банк: обмен мелочи на банкноты «Крым» или «Футбол» — в соотношении 1:5 (одна банкнота номиналом 100 рублей («Крым» или «Футбол») и 400 рублей размена). Обмен мелочи на 25-рублёвые монеты «Футбол» — в соотношении 1:1.





25-рублёвые монеты с Кубком чемпионата мира по футболу

Альфа-Банк: за мелочь на сумму меньше тысячи рублей — две монеты «Футбол», на сумму больше тысячи рублей — одну банкноту «Футбол» и две монеты «Футбол».







Газпромбанк: за мелочь на сумму меньше 200 рублей — одну монету «Футбол», на сумму от 200 до 400 рублей — одну банкноту «Крым» или «Футбол» на выбор.





Райффайзенбанк: за мелочь на сумму до 500 рублей — две монеты «Футбол», одну 10-рублёвую монету «Курган», четыре монеты «Универсиада в Красноярске 2019». На сумму от 500 до 1000 рублей — две монеты «Футбол», одну монету «Курган», четыре монеты «Универсиада в Красноярске 2019», банкноту «Крым». На сумму больше тысячи рублей — две монеты «Футбол», одну монету «Курган», четыре монеты «Универсиада в Красноярске 2019», банкноту «Крым», банкноту «Футбол».





Транскапиталбанк: за мелочь на сумму больше 100 рублей монетами номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2 рубля — монету «Футбол». За мелочь на сумму больше 125 рублей монетами номиналом 5 и 10 рублей — монету «Футбол».





Банк ЗЕНИТ: за мелочь на сумму больше 125 рублей монетами номиналом 1, 5, 10, 50 копеек — монету «Универсиада в Красноярске 2019» или «Футбол». За мелочь на сумму 1050 рублей и более монетами номиналом 1–10 рублей — монету «Универсиада в Красноярске 2019» или «Футбол».





Запсибкомбанк: за мелочь на сумму до 500 рублей — монету «Универсиада в Красноярске 2019» или монету «Футбол» на выбор. На сумму свыше 2000 рублей — одну банкноту «Крым» или «Футбол».





«ЭкспертБанк»: за мелочь на сумму до 100 рублей — одну монету «Универсиада в Красноярске 2019» или монету «Футбол» на выбор. На сумму от 100 до 500 рублей — одну банкноту «Крым» или «Футбол» на выбор. На сумму от 500 до 1000 рублей — одну банкноту «Крым» или «Футбол» и две монеты «Универсиада в Красноярске 2019» или «Футбол» на выбор. На сумму свыше тысячи рублей — две банкноты «Крым» или «Футбол» и две монеты «Универсиада в Красноярске 2019» или «Футбол».





Полимерные банкноты «Футбол» номиналом 100 рублей





По данным Сибирского ГУ Банка России, в России в обращении находится около 67 миллиардов монет. По подсчётам специалистов, на каждого жителя приходится в среднем по 450 монет. Чеканить монеты дорого, их высокую себестоимость компенсирует их длительный 25-летний срок службы. Акцию устроили для того, чтобы вернуть залежавшиеся в карманах и копилках монеты в обращение.





Впервые акцию по приёму монет устроили в Новосибирске в прошлом году — за неделю новосибирцы принесли почти девять тонн мелочи на сумму почти 6 миллионов рублей.





«Благодаря акции 2017 года возвратность монет увеличилась в среднем в пять раз. Такие акции помогают людям узнать, как можно использовать монеты. В результате мы видим, что возвратность монеты растет: если в 2016 году она была равна 30%, то в этом году по рублёвым номиналам составила 65%, а 10- и 50-копеечных монет вернулось в кассы банков даже больше, чем было выпущено в обращение», — привели в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России слова заместителя своего начальника Ларисы Галкиной.