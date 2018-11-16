Энергетики перекроют выезд с Ипподромской на Фрунзе на двое суток

Водителям придётся выбирать пути объезда

Ремонт на перекрытом участке будет продолжаться двое суток
Ремонт на перекрытом участке будет продолжаться двое суток


В Новосибирске на двое суток перекроют один из выездов с Ипподромской на улицу Фрунзе: коммунальщикам понадобилось отремонтировать теплотрассу.


«С 20:00 16 ноября до 20:00 18 ноября закрывается движение транспортных средств по подъему с улицы Ипподромской до улицы Фрунзе в направлении движения от автовокзала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что перекрытие связано с аварийным ремонтом теплотрассы — его будут делать специалисты ООО «Техстрой».


Водителям придётся выбирать пути объезда
Водителям придётся выбирать пути объезда


Также недавно из-за ремонта теплотрассы коммунальщики на восемь метров сузили часть улицы Семьи Шамшиных. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам. 

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