Энергетики перекроют выезд с Ипподромской на Фрунзе на двое суток
Водителям придётся выбирать пути объезда
В Новосибирске на двое суток перекроют один из выездов с Ипподромской на улицу Фрунзе: коммунальщикам понадобилось отремонтировать теплотрассу.
«С 20:00 16 ноября до 20:00 18 ноября закрывается движение транспортных средств по подъему с улицы Ипподромской до улицы Фрунзе в направлении движения от автовокзала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что перекрытие связано с аварийным ремонтом теплотрассы — его будут делать специалисты ООО «Техстрой».
Также недавно из-за ремонта теплотрассы коммунальщики на восемь метров сузили часть улицы Семьи Шамшиных. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)