Энергетики перекроют выезд с Ипподромской на Фрунзе на двое суток

Ремонт на перекрытом участке будет продолжаться двое суток





В Новосибирске на двое суток перекроют один из выездов с Ипподромской на улицу Фрунзе: коммунальщикам понадобилось отремонтировать теплотрассу.







«С 20:00 16 ноября до 20:00 18 ноября закрывается движение транспортных средств по подъему с улицы Ипподромской до улицы Фрунзе в направлении движения от автовокзала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что перекрытие связано с аварийным ремонтом теплотрассы — его будут делать специалисты ООО «Техстрой».







Водителям придётся выбирать пути объезда





Также недавно из-за ремонта теплотрассы коммунальщики на восемь метров сузили часть улицы Семьи Шамшиных. Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам.