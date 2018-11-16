Видео: «Тойота» сбила женщину посреди проспекта Дзержинского
Авария случилась на нерегулируемом переходе
Очевидец прислал в редакцию НГС видео с моментом ДТП, которое случилось сегодня днём, 16 ноября, на проспекте Дзержинского возле парка «Берёзовая роща» в Новосибирске.
На видео заметно, что женщина, которая переходила дорогу по переходу, сначала ударилась о правый бок «Тойоты», а затем упала.
НГС публикует видео с регистратора и предупреждает, что оно может шокировать.
За рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель, он ехал по проспекту Дзержинского в сторону Кошурникова.
«У дома 2/1 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пока данных нет о диагнозе», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня. Информации о возрасте женщины пока нет.
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Елена Громкова
Скриншот видео
Видео читателя НГС