Видео: «Тойота» сбила женщину посреди проспекта Дзержинского

Авария случилась на нерегулируемом переходе

В ГИБДД уточнили, что за рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель
В ГИБДД уточнили, что за рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель


Очевидец прислал в редакцию НГС видео с моментом ДТП, которое случилось сегодня днём, 16 ноября, на проспекте Дзержинского возле парка «Берёзовая роща» в Новосибирске.


На видео заметно, что женщина, которая переходила дорогу по переходу, сначала ударилась о правый бок «Тойоты», а затем упала.


НГС публикует видео с регистратора и предупреждает, что оно может шокировать.



За рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель, он ехал по проспекту Дзержинского в сторону Кошурникова.


«У дома 2/1 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пока данных нет о диагнозе», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня. Информации о возрасте женщины пока нет.

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