Видео: «Тойота» сбила женщину посреди проспекта Дзержинского

В ГИБДД уточнили, что за рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель





Очевидец прислал в редакцию НГС видео с моментом ДТП, которое случилось сегодня днём, 16 ноября, на проспекте Дзержинского возле парка «Берёзовая роща» в Новосибирске.





На видео заметно, что женщина, которая переходила дорогу по переходу, сначала ударилась о правый бок «Тойоты», а затем упала.





НГС публикует видео с регистратора и предупреждает, что оно может шокировать.









За рулём автомобиля Toyota bB был 22-летний водитель, он ехал по проспекту Дзержинского в сторону Кошурникова.





«У дома 2/1 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пока данных нет о диагнозе», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня. Информации о возрасте женщины пока нет.