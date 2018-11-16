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«Денег всегда меньше, чем хотелось бы»: Травников заявил, что на ремонте дорог нужно экономить

Всего на ремонт дорог за 5 лет планируют потратить 14,4 миллиарда рублей

Губернатор сообщил, что подобная мера вызвана нехваткой денег
Губернатор сообщил, что подобная мера вызвана нехваткой денег

Сегодня, 16 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что области стоит перейти на дешёвый ремонт дорог — выделенных из федерального бюджета денег не хватает, чтобы привести их в нормальное состояние.


Об этом он заявил на заседании совета по реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».


По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, главные риски при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это нехватка финансирования. «Если разделить 1500 километров на 14,4 миллиарда рублей, получим, что федеральный бюджет нам даёт 1 миллион на километр. Недорогой ремонт стоит порядка 10 миллионов. То есть 9 миллионов мы должны компенсировать областным бюджетом. Мы вынуждены будем делать дешёвые ремонты, чтобы набрать эти 1500 километров дорог», — сказал министр.


Губернатор Травников с Костылевским не согласился. 


«Денег всегда меньше, чем нам хотелось бы. <...> То, что мы сегодня вынуждены задуматься о дешёвых методах ремонта, это, наверное, хорошо. 


<...> Наверное, позволить себе строить дороги везде чуть ли не первой категории, в асфальте, с двухуровневыми развязками, наверное, мы не можем. Есть участки с перегрузом, где, наверное, это обосновано, но с учётом тяжёлой ситуации на всей территории региона, наверное, нужно ориентироваться действительно на экономных способах ремонта», — пояснил Андрей Травников.


Анатолий Костылевский заметил, что большая часть дорог региона имеет щебёночное покрытие или вовсе — грунтовки. «Мы, когда говорим "ремонт", мы ремонтируем то, что у нас существует в щебёночном исполнении. Мы гнаться за асфальтобетоном не будем, у нас сеть сформирована... Мы должны привести в нормативное состояние то, что есть», — сказал министр.

Травников предложил вывести этот вопрос на федеральный уровень. «Давайте будем воспринимать это не как проблему, не как ограничение, а как задачу, которую в том числе нужно обсуждать и с Росавтодором, и с Росминтрансом», — пояснил свою позицию Травников.

Губернатор привёл в пример неэффективной траты средств на остановку в Куйбышеве. «[Остановка] нам обошлась в 15 миллионов рублей. Я задумался, вообще как бы стоило ли всё это делать официально. <...> Мы не можем себе позволить такие дорогостоящие решения. <...> Если нам для того, чтобы защебенить дорогу межмуниципальную, нужно разработать проектно-сметную документацию и потратить по 40 миллионов за километр, наверное, это ненормальное явление и об этом нужно говорить», — заявил Травников.


Власти Новосибирска рассказали, какие городские дороги будут ремонтировать в 2019 году — среди них окажутся трассы на выезде из Новосибирска, а также несколько улиц в центре


В Новосибирской области уже есть прецедент, когда с помощью дешёвых методов отремонтировали дорогу — неизвестный умелец сделал на дороге заплатку из пня 6 лет назад. За это время она не износилась.

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