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Лыжи едут: новосибирские горнолыжные комплексы открывают сезон

Также стали известны цены на услуги спорткомплексов

Большинство новосибирских горнолыжных курортов открываются в эти выходные
Большинство новосибирских горнолыжных курортов открываются в эти выходные


В субботу, 17 ноября, в Новосибирске и области открываются большинство горнолыжных комплексов — цены на подъёмники остались теми же, что и в прошлом году. 


В ближайшие выходные состоится техническое открытие горнолыжного комплекса «Ключи». 


Все склоны в рабочем состоянии, но в ближайшие дни подъёмники будут работать только на двух — южном и центральном, уточнила креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. Третий подъёмник откроется позже. Комплекс работает с 10:00 до 18:00. 


Каток и трассу для сноутюбинга тут подготовят чуть позже, так как для катка нужно, чтобы лучше промёрз грунт, а для ватрушек — больше снега, чтобы сделать борта для трасс. «Возможно, со следующей недели будет и вечернее катание на южном склоне», — уточнила представитель комплекса. 


Цены, по её словам, в этом году в «Ключах» не повышали. Разовый подъём в будни стоит 40 рублей, в выходные — 50. Также есть абонементы, например самый популярный «Отрыв», куда входит неограниченное катание и снаряжение на весь день — он стоит 700 рублей. В выходные дни 2 часа в «Ключах» обойдутся в 800 рублей вместе со снаряжением. 


Также в выходные открывает сезон горнолыжный комплекс «Новососедово». По словам директора комплекса Дмитрия Каменева, комплекс работает с 9:00 до 18:00, цены на подъёмники останутся теми же, что и в прошлом году. По информации на сайте «Новососедово», абонемент стоит 350 рублей в час и в будни, и в выходные. Если брать абонемент на весь день в будни, то он будет стоить 600 рублей, а в выходные — 900. В горнолыжном комплексе «Новососедово» 7 трасс разного уровня, в том числе учебный склон и трасса для ватрушек. Здесь работает 4 бугельных подъёмника. 


Расположенный по соседству горнолыжный комплекс «Юрманка» также открывается 17 ноября, сообщили в администрации комплекса. Цены здесь тоже не повышали, подорожает только парковка. В прошлом году проезд на стоянку стоил 50 рублей, в этом — 100. Комплекс работает с 9:30 до 17:00. 


С сегодняшнего дня, 16 ноября, уже можно кататься на горках комплекса «Иня». Цены здесь прежние: в будни абонемент на 2 часа стоит 400 рублей, в выходные — 800, плюс есть скидки на снаряжение. Разовый подъём в будни 40 рублей, в выходные — 60. 


Открытие горнолыжного комплекса «Пихтовый гребень» в ближайшие выходные под вопросом. «Но в следующие выходные уже точно», — пообещали в администрации комплекса. Цены не изменились. Абонемент и в будние, и в выходные дни стоит 600 рублей.


Также в субботу состоится торжественное открытие сезона в популярном у новосибирцев Шерегеше. Первые подъёмники для лыжников и сноубордистов заработали ещё утром 9 ноября


НГС подробно писал о том, как добраться до ближайших горнолыжных курортов из Новосибирска. 

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