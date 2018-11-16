До нас не дошло: сибиряки мёрзнут в квартирах — коммунальщики заявили, что топят по полной
В СГК сообщили. что в холодных батареях виноваты управляющие компании
Жители Новосибирска продолжают жаловаться на холодные батареи — коммунальщики уверяют, что батареи холодные из-за управляющих компаний.
За последние сутки в редакцию НГС поступило несколько десятков сообщений, в которых горожане пишут об остывших батареях.
Вчера теплоэнергетики сообщили о ремонте теплотрассы на улицах Фрунзе и Станиславского, из-за которых в некоторых домах отключалось отопление. Работы на теплотрассе должны были закончить сегодня утром, однако отопление в домах новосибирцев так и не появилось.
«С утра 15 ноября в Центральном районе десятки домов сидят без отопления и горячей воды из-за дефекта на магистральном трубопроводе на Фрунзе, но публиковать эту информацию и отмечать её на карте отключений мэрия, конечно, не будет. А жители не замёрзнут до завтра — золотой ноябрь на дворе. Вторые сутки пошли. В десятках домов Центрального района батареи по-прежнему холодные, горячей воды нет», — написал в редакцию читатель НГС.
Коммунальщики заверяют, что все ремонтные работы давно закончились, а если батареи в квартире остаются холодными — необходимо звонить в управляющую компанию.
«Все работы на теплотрассах, начатые вчера, завершены. Воду начали подавать ещё утром, и она должна поступить в квартиры в течение 2 часов. Если этого не произошло, значит нужно обратиться в УК. Они должны проверить стояки, циркуляцию и наличие протечек», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
В начале этой недели в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная коммунальная авария: из-под асфальта во дворе дома
Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова