До нас не дошло: сибиряки мёрзнут в квартирах — коммунальщики заявили, что топят по полной

Вчера коммунальщики ремонтировали теплотрассу в Ленинском и Центральном районах. Но отопление в квартиры так и не вернулось, жалуются новосибирцы





Жители Новосибирска продолжают жаловаться на холодные батареи — коммунальщики уверяют, что батареи холодные из-за управляющих компаний.





За последние сутки в редакцию НГС поступило несколько десятков сообщений, в которых горожане пишут об остывших батареях.





Вчера теплоэнергетики сообщили о ремонте теплотрассы на улицах Фрунзе и Станиславского, из-за которых в некоторых домах отключалось отопление. Работы на теплотрассе должны были закончить сегодня утром, однако отопление в домах новосибирцев так и не появилось.





«С утра 15 ноября в Центральном районе десятки домов сидят без отопления и горячей воды из-за дефекта на магистральном трубопроводе на Фрунзе, но публиковать эту информацию и отмечать её на карте отключений мэрия, конечно, не будет. А жители не замёрзнут до завтра — золотой ноябрь на дворе. Вторые сутки пошли. В десятках домов Центрального района батареи по-прежнему холодные, горячей воды нет», — написал в редакцию читатель НГС.







Коммунальщики заверяют, что все ремонтные работы давно закончились, а если батареи в квартире остаются холодными — необходимо звонить в управляющую компанию.





«Все работы на теплотрассах, начатые вчера, завершены. Воду начали подавать ещё утром, и она должна поступить в квартиры в течение 2 часов. Если этого не произошло, значит нужно обратиться в УК. Они должны проверить стояки, циркуляцию и наличие протечек», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





В начале этой недели в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная коммунальная авария: из-под асфальта во дворе дома № 40 на улице Котовского забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы. Авария произошла оттого, что трубы не выдержали перехода в режим работы в морозы.





