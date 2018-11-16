До нас не дошло: сибиряки мёрзнут в квартирах — коммунальщики заявили, что топят по полной

В СГК сообщили. что в холодных батареях виноваты управляющие компании

Вчера коммунальщики ремонтировали теплотрассу в Ленинском и Центральном районах. Но отопление в квартиры так и не вернулось, жалуются новосибирцы
Вчера коммунальщики ремонтировали теплотрассу в Ленинском и Центральном районах. Но отопление в квартиры так и не вернулось, жалуются новосибирцы


Жители Новосибирска продолжают жаловаться на холодные батареи — коммунальщики уверяют, что батареи холодные из-за управляющих компаний.


За последние сутки в редакцию НГС поступило несколько десятков сообщений, в которых горожане пишут об остывших батареях.


Вчера теплоэнергетики сообщили о ремонте теплотрассы на улицах Фрунзе и Станиславского, из-за которых в некоторых домах отключалось отопление. Работы на теплотрассе должны были закончить сегодня утром, однако отопление в домах новосибирцев так и не появилось.


«С утра 15 ноября в Центральном районе десятки домов сидят без отопления и горячей воды из-за дефекта на магистральном трубопроводе на Фрунзе, но публиковать эту информацию и отмечать её на карте отключений мэрия, конечно, не будет. А жители не замёрзнут до завтра — золотой ноябрь на дворе. Вторые сутки пошли. В десятках домов Центрального района батареи по-прежнему холодные, горячей воды нет», — написал в редакцию читатель НГС.


Коммунальщики заверяют, что все ремонтные работы давно закончились, а если батареи в квартире остаются холодными — необходимо звонить в управляющую компанию.


«Все работы на теплотрассах, начатые вчера, завершены. Воду начали подавать ещё утром, и она должна поступить в квартиры в течение 2 часов. Если этого не произошло, значит нужно обратиться в УК. Они должны проверить стояки, циркуляцию и наличие протечек», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


В начале этой недели в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная коммунальная авария: из-под асфальта во дворе дома № 40 на улице Котовского забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы. Авария произошла оттого, что трубы не выдержали перехода в режим работы в морозы


Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщали, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у Ленинского ЗАГСа.

Прочтений: 5712

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено