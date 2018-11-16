Машина сбила женщину на пешеходном переходе у «Березовой рощи»

На место выехал экипаж ГИБДД

Женщина пострадала в половине второго, на месте работают автоинспекторы
Женщина пострадала в половине второго, на месте работают автоинспекторы


Днём 16 ноября в Дзержинском районе Новосибирска под автомобиль попала женщина.


«В 13:28 на проспекте Дзержинского возле парка "Берёзовая роща" на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину», — написал в редакцию читатель НГС.


В ГИБДД информацию о происшествии подтвердили.


«Экипаж уже на месте, сейчас занимается, пока информации нам не дал. Наезд на пешехода, проспект Дзержинского, 2/1», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Очевидец аварии прислал в редакцию видео происшествия


НГС публикует видео с регистратора и предупреждает, что оно может шокировать.



Накануне утром, 15 ноября, другой пешеход попал под фургон, когда переходил дорогу в темноте.

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