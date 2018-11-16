Машина сбила женщину на пешеходном переходе у «Березовой рощи»
На место выехал экипаж ГИБДД
Днём 16 ноября в Дзержинском районе Новосибирска под автомобиль попала женщина.
«В 13:28 на проспекте Дзержинского возле парка "Берёзовая роща" на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину», — написал в редакцию читатель НГС.
В ГИБДД информацию о происшествии подтвердили.
«Экипаж уже на месте, сейчас занимается, пока информации нам не дал. Наезд на пешехода, проспект Дзержинского, 2/1», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Очевидец аварии прислал в редакцию видео происшествия.
НГС публикует видео с регистратора и предупреждает, что оно может шокировать.
Накануне утром, 15 ноября, другой пешеход попал под фургон, когда переходил дорогу в темноте.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова