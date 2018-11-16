В Новосибирск привезли кенгурёнка из Ярославля
Самке сумчатого всего несколько месяцев
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: на самолёте из Ярославля прилетела молодая самка кенгуру Беннетта.
О прибытии в зоопарк новой обитательницы сегодня, 16 ноября, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Корреспонденту НГС в пресс-службе уточнили, что приехавшей самке кенгуру Беннетта всего несколько месяцев. По документам, которые предоставил Ярославский зоопарк, зверёк родился в марте 2018 года.
В Новосибирск кенгуру прилетела неделю назад, но увидеть новую обитательницу зоопарка у посетителей пока не получится.
«Она пока сейчас находится, так скажем, на карантине», — пояснили в пресс-службе областного Управления Россельхознадзора.
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило кенгуру Беннетта содержатся с 2007 года. Первых особей привезли из немецкого города Галле, а уже в следующем году у кенгуру родился первый малыш.
С тех пор в зоопарке появилось на свет больше 30 детёнышей кенгуру Беннетта. Они рождаются совсем крохотными — новорожденный кенгурёнок весит всего 1 грамм. Вылезать из сумки малыши начинают только в возрасте 6–8 месяцев, сообщается на сайте зоопарка.
В этом году работникам зоопарка пришлось искусственно выкармливать детёныша кенгуру Беннетта, о котором перестала заботиться мама.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС