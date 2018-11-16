В Новосибирск привезли кенгурёнка из Ярославля

Самке сумчатого всего несколько месяцев

В Новосибирском зоопарке кенгуру Беннетта содержатся с 2007 года. Фото из архива НГС
В Новосибирском зоопарке кенгуру Беннетта содержатся с 2007 года. Фото из архива НГС

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: на самолёте из Ярославля прилетела молодая самка кенгуру Беннетта.


О прибытии в зоопарк новой обитательницы сегодня, 16 ноября, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


Корреспонденту НГС в пресс-службе уточнили, что приехавшей самке кенгуру Беннетта всего несколько месяцев. По документам, которые предоставил Ярославский зоопарк, зверёк родился в марте 2018 года.


В Новосибирск кенгуру прилетела неделю назад, но увидеть новую обитательницу зоопарка у посетителей пока не получится.


«Она пока сейчас находится, так скажем, на карантине», — пояснили в пресс-службе областного Управления Россельхознадзора.


В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило кенгуру Беннетта содержатся с 2007 года. Первых особей привезли из немецкого города Галле, а уже в следующем году у кенгуру родился первый малыш.


С тех пор в зоопарке появилось на свет больше 30 детёнышей кенгуру Беннетта. Они рождаются совсем крохотными — новорожденный кенгурёнок весит всего 1 грамм. Вылезать из сумки малыши начинают только в возрасте 6–8 месяцев, сообщается на сайте зоопарка.


В этом году работникам зоопарка пришлось искусственно выкармливать детёныша кенгуру Беннетта, о котором перестала заботиться мама.

Прочтений: 2462

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено