«Здесь ему благодарны»: директор завода под Новосибирском согласился поставить памятник Сталину

Гендиректор черепановского завода уверен, что их предприятие появилось благодаря Сталину





Генеральный директор завода «Черепановскферммаш» из Черепаново Новосибирской области Павел Михайловский предложил поставить памятник Иосифу Сталину на территории своего предприятия. Такое предложение он сделал после отказа Министерства обороны РФ в установке скульптуры возле Дома офицеров на Красном проспекте Новосибирска и позиции мэрии, посчитавшей, что бюст Сталина может «оскорбить человеческое достоинство».





«Что тут скажешь? Если во всём полуторамиллионом Новосибирске не находится место для одного бюста великого Сталина, то готов предложить установку памятника ему на территории завода "Черепановскферммаш" в городе Черепаново по адресу улица Фурманова, 3. Здесь ему благодарны. Когда люди хотят, они ищут способ, а когда не хотят, ищут причину», — рассказал корреспонденту НГС Павел Михайловский.







Этот завод производит котельное оборудование. Как считает руководитель предприятия, оно основано в 1932 году благодаря плану индустриализации СССР Иосифа Сталина.







«Конечно, я понимаю, что сейчас не найдёшь в архивах, но в каких-то планах это же было, не возникло на пустом месте. 1932 год — как раз в тот период, когда строились тысячи предприятий по всей стране в результате плана индустриализации. Сталин продвигал, пробивал этот план», — говорит Павел Михайловский.







Он добавил, что не считает Сталина единственным ответственным за репрессии, и обратил внимание на то, что именами других организаторов репрессий в России названы улицы.





«Я считаю, что это злонамеренное переписывание истории. Это же не просто фамилия, это кусок страны», — заявил Михайловский.







Изначально инициативная группа хотела установить памятник Сталину в одном из трёх мест: у Дома офицеров на Красном проспекте, а также на левом берегу — в сквере Ефремова и на площади Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.