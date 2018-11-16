Диваны вместо яблок: большой торговый центр остался без вывески и овощей

Руководство ТЦ отрицает закрытие компании

Вывески на здании уже нет, но руководство утверждает, что всё работает
Вывески на здании уже нет, но руководство утверждает, что всё работает


В новосибирском «Агропарке» на проезде Энергетиков убрали все торговые точки, а с фасада здания сняли вывеску — руководство компании утверждает, что ТЦ не закрылся, но сотрудники центра утверждают, что скоро здесь будут торговать мебелью.


Торговые площади «Агропарка» абсолютно пустые
Торговые площади «Агропарка» абсолютно пустые


«Нет, не закрывают [всё], — сообщил корреспонденту НГС коммерческий директор «Агропарка» Александр Кузин. — Переделывают». 


На вопрос о том, работает ли «Агропарк» сейчас, он ответил: «Что есть, то работает».


По наблюдению корреспондентов, в «Агропарке» сейчас нет ни одного продуктового киоска. На первом этаже лишь небольшое кафе «Золотая долина». По словам его сотрудников, на месте «Агропарка» может открыться мебельный магазин.


«Агропарк» готовился к открытию летом прошлого года на месте ТЦ Forma, который принадлежал компании «Домоцентр». В совете директоров «Агропарка» оказался бывший зампрокурора Новосибирской области, а среди сотрудников — сын мэра Новосибирска Богдан Локоть

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