Диваны вместо яблок: большой торговый центр остался без вывески и овощей

Вывески на здании уже нет, но руководство утверждает, что всё работает





В новосибирском «Агропарке» на проезде Энергетиков убрали все торговые точки, а с фасада здания сняли вывеску — руководство компании утверждает, что ТЦ не закрылся, но сотрудники центра утверждают, что скоро здесь будут торговать мебелью.







Торговые площади «Агропарка» абсолютно пустые





«Нет, не закрывают [всё], — сообщил корреспонденту НГС коммерческий директор «Агропарка» Александр Кузин. — Переделывают».





На вопрос о том, работает ли «Агропарк» сейчас, он ответил: «Что есть, то работает».







По наблюдению корреспондентов, в «Агропарке» сейчас нет ни одного продуктового киоска. На первом этаже лишь небольшое кафе «Золотая долина». По словам его сотрудников, на месте «Агропарка» может открыться мебельный магазин.







«Агропарк» готовился к открытию летом прошлого года на месте ТЦ Forma, который принадлежал компании «Домоцентр». В совете директоров «Агропарка» оказался бывший зампрокурора Новосибирской области, а среди сотрудников — сын мэра Новосибирска Богдан Локоть.