Новосибирский вуз подал в суд на Рособрнадзор из-за запрета принимать новых студентов

Академия надеется в следующем году провести приёмную кампанию в плановом режиме и вернуть студентов, которые перевелись в другие вузы





Новосибирская академия, которой запретили принимать студентов, подала в суд на Рособрнадзор — вуз обвиняет ведомство в расплывчатых формулировках.





Об этом корреспонденту НГС рассказала проректор по учебно-методической работе Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) Виктория Саврадым. Академия прислала в редакцию копию письма, подписанного ректором Натальей Фадейкиной, — там сформулирована позиция вуза.





«<...> Характер нарушений, вменяемых САФБД проверяющими должностными лицами Рособрнадзора, не раскрыт ни в актах проверки, ни в выданных предписаниях, которые вообще составлены так, что не содержат конкретизации нарушения, ввиду чего невозможно определить способ устранения нарушений и исполнения предписаний. <...> Мы не отрицаем, что в деятельности вуза имелись и могли быть объективно установлены незначительные нарушения, связанные например с документооборотом, который для образовательной организации отличается не самыми простыми правилами ведения. Вместе с тем действующее законодательство предусматривает возможность для проверяемого лица устранить имеющиеся нарушения непосредственно в ходе проверки, однако в ходе проверок, проведённых в отношении САФБД, речи об этом даже не велось. Попросту говоря, все проверки проводятся по принципу "я — начальник, ты — дурак"», — говорится в письме.





Академия подала иск в Арбитражный суд Москвы — по данным картотеки суда, заседание по нему назначили на 11 декабря.





Этим летом Рособрнадзор провёл проверку в вузе и нашёл несколько нарушений, из-за которых лишил академию аккредитации по всем направлениям. По мнению сотрудников ведомства, вуз не устранил найденные нарушения, и в начале ноября запретил академии принимать новых студентов.







Сибирская академия финансов и банковского дела продолжает учить студентов, но пока не может выдавать им дипломы государственного образца. Как пояснили в вузе, на программах высшего образования сейчас учится 16 заочников-бакалавров, трое магистрантов и пятеро аспирантов, остальных студентов перевели в другие вузы Новосибирска, в том числе в НГАУ, НГПУ, НГТУ, СибУПК и другие. Перед началом учебного года в академии учились около 1,5 тысяч студентов. При академии работает колледж — проблемы с аккредитацией его не коснулись.





Эксперты говорили о том, что нарушения, которые находят в новосибирских вузах, непримечательны, и называют ситуацию массовой зачисткой частных вузов и гуманитарных специальностей, связанных с экономикой и юриспруденцией.