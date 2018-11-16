Новосибирец придумал коктейль в тележке и консервной банке

Напиток он приготовил на чемпионате барменов Сибири

В Новосибирске прошел чемпионат среди профессионалов на звание «Лучший бармен Сибири — 2018» 
В Новосибирске прошел чемпионат среди профессионалов на звание «Лучший бармен Сибири — 2018» 


В баре «Мишкин & Мишкин» прошел чемпионат «Лучший бармен Сибири — 2018». На мероприятии побывал корреспондент НГС.


«Сегодня участвовало 16 барменов из Томска, Омска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска. Должны были быть ещё из Новокузнецка, но не смогли приехать. <…> Приехал [мастер по флерингу] Владимир Суриков, который нашёл возможность в своём графике приехать и показать своё шоу. Мы его завлекли тем, что сводили на хоккейный матч "Сибири". Волею судеб здесь также оказался чемпион России [среди барменов] 2004 года. Он в дегустационной комиссии сегодня был», — сообщил корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.



В соревновании участвовали бармены-профессионалы, работающие в ночных заведениях по несколько лет. Каждый должен был приготовить традиционный коктейль из напитков партнёров чемпионата и авторский. Жюри оценивало оба коктейля по нескольким параметрам, а дополнительные напитки уходили в зал на аукцион среди зрителей.


Самый необычный по внешнему виду коктейль приготовил бармен из «Мишкин & Мишкин» Александр Радченко.


Самый оригинальный коктейль по внешнему виду приготовил бармен бара «Мишкин & Мишкин»
Самый оригинальный коктейль по внешнему виду приготовил бармен бара «Мишкин & Мишкин»


«Он (Александр Радченко. — Прим. ред.) подал коктейль "Шотландский гаспачо" в жестяной банке на маленькой колясочке. В его планах было, говорит, найти маленького человечка, который эту коляску довёз бы до жюри, но не нашли. А обезьянку, говорит, не выучили. Ребята уже понимают, что надо делать некий перформанс даже в подаче коктейля», — рассказал Максим Щёголев.


«В Шотландии очень любят виски и суп гаспачо из томатов. Вот я и подумал совместить "Кровавую Мэри" с шотландским виски. Вот в этой консервной банке были: томатный сок, грибной соус, соус барбекю и наш пикантный соус. И всё это было смешано с виски. Подавалось с маленькими томатами черри и мини-бургерами. То есть вы откусываете мини-бургер, а потом пьёте коктейль», — описал свой коктейль Радченко.


Победитель чемпионата бармен из Томска Сергей Гробовой (слева) и президент НАБ Максим Щёголев
Победитель чемпионата бармен из Томска Сергей Гробовой (слева) и президент НАБ Максим Щёголев


Лучшим барменом среди профессионалов, по мнению жюри, оказался Сергей Гробовой из томского заведения «Этно-бар», который приготовил лёгкий и мягкий коктейль из пряного рома, яичного желтка, апельсинового варенья, апельсинового фреша и абрикосового ликера. Кстати, это уже вторая победа «Этно-бара» в 2018 году: в мае бармен томского заведения победил на отборочном туре на чемпионат мира.


Один из участников конкурса рассказывает жюри, как надо пить его авторский коктейль «Завтрак аристократа», приготовленный в чайной чашке и с вафелькой
Один из участников конкурса рассказывает жюри, как надо пить его авторский коктейль «Завтрак аристократа», приготовленный в чайной чашке и с вафелькой


В июле 2018 года в ресторанном комплексе «Урицкий» проходил конкурс среди опытных барменов Новосибирска. Победителем этого чемпионата стал бармен бара Grelka.

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