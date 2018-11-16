Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за бетонную плиту, угрожающую прохожим

Балконная плита разрушилась до арматуры и могла в любой момент упасть





Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» штраф за разрушившуюся балконную плиту, которая могла упасть на прохожих.





По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме № 13 на улице Геодезической составила 125 тысяч рублей.





«Сам балкон к управляющей компании отношения не имеет, а вот балконная плита под балконом была разрушена до арматуры. Эту плиту УК должна содержать в надлежащем состоянии. Нарушения были выявлены в августе, в октябре они исполнили предписания по устранению. Решение суда о штрафе было принято 28 сентября», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГЖИ Новосибирской области.



В ГЖИ добавили, что опасная балконная плита располагалась на четвёртом этаже и могла в любой момент обрушиться.







Получить оперативный комментарий в управляющей компании «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» по телефону не удалось — в управляющей компании не брали трубку.





Корреспондент НГС направил запрос в УК с просьбой прокомментировать ситуацию с назначением штрафа. На момент выхода публикации ответ в редакцию не поступил.





В апреле от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф.

