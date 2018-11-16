Управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за бетонную плиту, угрожающую прохожим
Инспекторы ГЖИ нашли нарушения в доме на улице Геодезической
Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» штраф за разрушившуюся балконную плиту, которая могла упасть на прохожих.
По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме
«Сам балкон к управляющей компании отношения не имеет, а вот балконная плита под балконом была разрушена до арматуры. Эту плиту УК должна содержать в надлежащем состоянии. Нарушения были выявлены в августе, в октябре они исполнили предписания по устранению. Решение суда о штрафе было принято 28 сентября», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГЖИ Новосибирской области.
В ГЖИ добавили, что опасная балконная плита располагалась на четвёртом этаже и могла в любой момент обрушиться.
Получить оперативный комментарий в управляющей компании «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» по телефону не удалось — в управляющей компании не брали трубку.
Корреспондент НГС направил запрос в УК с просьбой прокомментировать ситуацию с назначением штрафа. На момент выхода публикации ответ в редакцию не поступил.
В апреле от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС