На метромост повесят яркую подсветку — её будут включать по праздникам

Светодиоды смонтируют в следующем году

Мост будут подсвечивать на праздниках





Новосибирский Городской центр наружной рекламы заказал светящиеся украшения для метромоста через Обь — его будут подсвечивать по праздникам.







«В 2019 году на метромост со стороны "Речного вокзала" будет стационарно смонтирован медиафасад, представляющий собой композицию из светодиодных модулей, который будет использоваться во время проведения праздничных мероприятий», — сообщили корреспонденту НГС в комитете рекламы и информации мэрии.





По документам госзакупки, которую уже объявил центр рекламы, модули смогут передавать 65 тысяч цветов.





«Отображается в условиях ночного режима работы. Имеется возможность программирования цифровых световых тематических эффектов. Имеется возможность синхронизированного показа со всеми световыми элементами. Имеется возможность настройки таймеров воспроизведения файлов, а именно — времени показа, продолжительности показа, количества показов», — описывается подсветка в документах.





Начальная цена контракта — 3,9 миллиона рублей из городского бюджета. Аукцион состоится 6 декабря.





В конце октября губернатор Андрей Травников попросил чиновников тщательно подготовиться к грядущему Новому году.