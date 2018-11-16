На улице Ленина появился силуэт погибшего в аварии человека

В центре Новосибирска прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП





Сегодня, 16 ноября, новосибирцы принесли зажжённые свечи и цветы к кинотеатру «Победа», чтобы почтить память погибших в авариях.







В полдень на площадке возле кинотеатра началась акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который в этом году выпадает на 18 ноября. На большом экране высветились имена всех погибших на дорогах в 2018 году.







«Эта акция — возможность еще раз предостеречь новосибирцев от неосторожного поведения и неоправданных ошибок на дороге. <…> За 10 месяцев 2018 года на дорогах Новосибирской области произошло 2023 дорожно-транспортных происшествия, в которых 244 человека погибли и 2476 были ранены. В авариях погибли 10 детей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Новосибирцы почтили память погибших в авариях





К кинотеатру «Победа» приехали машины экстренных служб, которые ликвидируют последствия аварий. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Кроме того, в течение дня желающие могут принести цветы и свечи к разместившейся здесь символической фигуре погибшего человека, сообщили в полиции.







Акцию организовали региональная ГИБДД, общественная организация «Форпост» и кинотеатр «Победа».











К «Победе» съехались машины скорой помощи, Муниципальной аварийно-спасательной службы и ГИБДД





С января по октябрь на дорогах Новосибирской области погибли 244 человека





Участники акции свечами, цветами и игрушками выложили фигуру погибшего в ДТП





В предыдущие годы в Новосибирске также проводились акции, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. В 2014 году на площади Ленина зазвонили колокола: по одному удару на каждого погибшего на дорогах Новосибирской области с начала года. В 2015 году автоинспекторы выставили в центре города десяток машин, искорёженных в страшных авариях. В 2016 году акция памяти прошла на Бугринском мосту: в обе стороны медленно проехали вереницы машин с включёнными сиренами и проблесковыми маячками. А в 2017 году под звуки сирен по центру Новосибирска прошли две сотни студентов в белых костюмах: они символизировали образ погибшего на дороге человека.