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Фура встала поперёк Бердского шоссе: пробка растянулась почти на 8 километров

Затор проходит от Матвеевки до Нижней Ельцовки

Фура не могла проехать из-за снега
Фура не могла проехать из-за снега


Сегодня утром, 16 ноября, в Новосибирске фура не смогла проехать на Бердском шоссе, она застряла возле Нижней Ельцовки — пробка растянулась на 8 километров.


«Пробка от Матвеевки до Нижней Ельцовки благодаря фуре, которая стоит на перекрестке», — написал в редакцию читатель НГС. Он отметил, что фура не могла проехать из-за снега. В результате очевидец ехал от Матвеевки до места происшествия полчаса.


Пробка из-за фуры растянулась на 8 километров 
Пробка из-за фуры растянулась на 8 километров 


Машинам сложно проехать от Маттвеевки до Нижней Ельцовки
Машинам сложно проехать от Маттвеевки до Нижней Ельцовки


Вчера из-за снегопада в разных частях города случилось много мелких ДТП и сложных заторов.

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