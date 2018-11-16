Фура встала поперёк Бердского шоссе: пробка растянулась почти на 8 километров
Затор проходит от Матвеевки до Нижней Ельцовки
Сегодня утром, 16 ноября, в Новосибирске фура не смогла проехать на Бердском шоссе, она застряла возле Нижней Ельцовки — пробка растянулась на 8 километров.
«Пробка от Матвеевки до Нижней Ельцовки благодаря фуре, которая стоит на перекрестке», — написал в редакцию читатель НГС. Он отметил, что фура не могла проехать из-за снега. В результате очевидец ехал от Матвеевки до места происшествия полчаса.
Вчера из-за снегопада в разных частях города случилось много мелких ДТП и сложных заторов.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скриншот yandex.ru/maps