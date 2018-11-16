Фура встала поперёк Бердского шоссе: пробка растянулась почти на 8 километров

Фура не могла проехать из-за снега





Сегодня утром, 16 ноября, в Новосибирске фура не смогла проехать на Бердском шоссе, она застряла возле Нижней Ельцовки — пробка растянулась на 8 километров.





«Пробка от Матвеевки до Нижней Ельцовки благодаря фуре, которая стоит на перекрестке», — написал в редакцию читатель НГС. Он отметил, что фура не могла проехать из-за снега. В результате очевидец ехал от Матвеевки до места происшествия полчаса.





Пробка из-за фуры растянулась на 8 километров





Машинам сложно проехать от Маттвеевки до Нижней Ельцовки





Вчера из-за снегопада в разных частях города случилось много мелких ДТП и сложных заторов.