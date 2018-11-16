Штельмах передумал оспаривать своё увольнение
Он попросил суд изменить только формулировку в приказе
Сергей Штельмах, уволенный с поста начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, передумал восстанавливаться в должности через суд.
Сегодня, 16 ноября, в Центральном районном суде прошло первое заседание по иску Штельмаха к МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области, но конкретное решение суд ещё не принял.
«Судебное заседание отложено в связи с принятием уточнённого искового заявления», — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде.
Как сообщает «Коммерсантъ», сам истец на судебное заседание не явился, но прислал в суд уточнение к своему иску. Он больше не требует восстановления в должности начальника региональной ГИБДД, но просит изменить формулировку увольнения. Первоначальную формулировку «за совершением порочащего проступка» он просит поменять на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».
Дозвониться до самого Штельмаха корреспонденту НГС не удалось.
Следующее заседание по этому делу пройдёт 22 ноября, уточнили в суде.
Слухи о скорой отставке Сергея Штельмаха стали появляться в СМИ ещё в первой половине октября — при этом сам начальник областной ГИБДД в беседе с корреспондентом НГС тогда заявил, что он «сейчас на работе» и что, «видимо, кто-то поторопился».
29 октября в полиции официально заявили, что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Изначально в своём иске он требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда.
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Ольга Хмелевская
Фото stf.nso.ru