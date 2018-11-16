Мужчина погиб в загоревшемся гараже на Аникина (обновлено)
Сейчас пожарные выясняют причину пожара
Вечером 15 ноября на улице Аникина в Кировском районе Новосибирска загорелся гараж — в пожаре погиб мужчина.
По информации пресс-службы областного МЧС, пожарные прибыли на место в 21:37.
«Горел металлический гараж. Внутри находился автомобиль ВАЗ-2101. Причина пожара устанавливается. На момент прибытия подразделения гараж был полностью охвачен огнём. В 21:39 пожар был локализован», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, что в пожаре погиб мужчина.
После публикации в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. По информации ведомства, в пожаре погиб 53-летний мужчина.
«В гараже после тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.
Источник, близко знакомый с ситуацией рассказал, что погибший жил в гараже на протяжении 7 лет. Сейчас следователи ищут родственников погибшего.
В ночь на 15 ноября в селе Криводановка под Новосибирском загорелся частный дом — без крыши над головой остались две семьи.
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой из архива НГС