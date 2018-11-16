Путин назначил нового командующего армией со штабом в Новосибирске

Раньше Яков Резанцев был начальником штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа





Президент России Владимир Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.





Сообщение о назначении нового командующего появилось на сайте Центрального военного округа (ЦВО) вечером 15 ноября.





«Генерал-майор Яков Резанцев указом Президента Российской Федерации назначен на должность командующего 41-й общевойсковой армией», — сообщили в пресс-службе ЦВО.





Согласно информации пресс-службы военного округа, генерал-майор Яков Резанцев родился в 1973 году в Алтайском крае. В 1994 году с золотой медалью окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, в 2002 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием. Прошел основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады. В 2008 году с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. До назначения он проходил службу в должности начальника штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.





Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.



Осенью военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирске, сдавали зачёты по нормативу по стрельбе, зачёты по вождению техники и проводили стрельбы из боевых машин.