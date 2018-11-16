подробности

Путин назначил нового командующего армией со штабом в Новосибирске

Теперь командующим 41-й армией будет генерал-майор Яков Резанцев

Раньше Яков Резанцев был начальником штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа
Раньше Яков Резанцев был начальником штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа


Президент России Владимир Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.


Сообщение о назначении нового командующего появилось на сайте Центрального военного округа (ЦВО) вечером 15 ноября.


«Генерал-майор Яков Резанцев указом Президента Российской Федерации назначен на должность командующего 41-й общевойсковой армией», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Согласно информации пресс-службы военного округа, генерал-майор Яков Резанцев родился в 1973 году в Алтайском крае. В 1994 году с золотой медалью окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, в 2002 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием. Прошел основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады. В 2008 году с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. До назначения он проходил службу в должности начальника штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.


Осенью военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирске, сдавали зачёты по нормативу по стрельбе, зачёты по вождению техники и проводили стрельбы из боевых машин.

Прочтений: 8763

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено