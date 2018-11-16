Всё погасло: на Гусинобродском шоссе отключились светофоры
Специалисты СМЭУ уже выясняют причину поломки
Утром 16 ноября на перекрёстке Гусинобродского шоссе с улицей Коминтерна в Октябрьском районе Новосибириска погас светофор — автомобили встали в глухую пробку.
Отметка о неработающем светофоре появилась в приложении Яндекс.Пробки в 7:59. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) информацию о неработающем светофоре подтвердили.
«Заявка поступила только что. Сейчас наши специалисты выехали на место для выяснения причин сбоя. Перекрёсток действительно не работает», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за сломавшегося светофора образовалась пробка на улице Коминтерна и Гусинобродском шоссе. Скорость автомобилей в потоке в 8:20 не превышала 5 км/ч.
В целом уровень пробок в Новосибирске оценивается в 9 баллов.
Наиболее сложная ситуация сейчас на Коммунальном мосту при движении в сторону правого берега, улице Станиславского, площади Труда и улице Волочаевской.
Вечером в четверг, 15 ноября, пробки на дорогах Новосибирска подскочили до 10 баллов во второй раз с начала недели. Ещё днём после снегопада загруженность новосибирских дорог резко начала расти — в 18:20 сервис Яндекс.Пробки оценил её на максимально возможные 10 баллов.
С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)