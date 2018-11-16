Столпились в темноте: НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона

Пробка на выезде с МЖК и Плющихинского собирается каждый день





Сегодня, 16 ноября, на улице Волочаевской в Октябрьском районе Новосибирска собралась глухая пробка.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка начала собираться около 7:30 утра. Скорость автомобилей в потоке в это время не превышала 7 км/ч.







Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял таймлапс утренней пробки, в которой каждый день приходится стоять жителям микрорайонов МЖК и Плющихинский.







В объектив фотокорреспондента НГС попала пробка на улице Волочаевской





Вечером в четверг, 15 ноября, пробки на дорогах Новосибирска подскочили до 10 баллов во второй раз с начала недели. Ещё днём после снегопада загруженность новосибирских дорог резко начала расти — в 18:20 сервис Яндекс.Пробки оценил её на максимально возможные 10 баллов.







С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик.

