подробности

Столпились в темноте: НГС снял красивое видео с утренней пробкой на выезде из огромного микрорайона

В объектив попала ежедневная пробка на улице Волочаевской

Пробка на выезде с МЖК и Плющихинского собирается каждый день
Пробка на выезде с МЖК и Плющихинского собирается каждый день


Сегодня, 16 ноября, на улице Волочаевской в Октябрьском районе Новосибирска собралась глухая пробка.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка начала собираться около 7:30 утра. Скорость автомобилей в потоке в это время не превышала 7 км/ч.


Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял таймлапс утренней пробки, в которой каждый день приходится стоять жителям микрорайонов МЖК и Плющихинский.


В объектив фотокорреспондента НГС попала пробка на улице Волочаевской


Вечером в четверг, 15 ноября, пробки на дорогах Новосибирска подскочили до 10 баллов во второй раз с начала недели. Ещё днём после снегопада загруженность новосибирских дорог резко начала расти — в 18:20 сервис Яндекс.Пробки оценил её на максимально возможные 10 баллов.


С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик.

Прочтений: 14733

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (105)105
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено