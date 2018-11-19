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Рабочие разобрали крышу дома в центре Новосибирска и пропали

Чиновники оштрафовали УК на четверть миллиона

В доме по адресу улица Урицкого, 12 начали делать ремонт, но заканчивать не стали
В доме по адресу улица Урицкого, 12 начали делать ремонт, но заканчивать не стали


Дом на улице Урицкого, 12 в тихом центре Новосибирска остался с полуразобранной крышей в самом начале зимы. 


Подрядчик капитального ремонта дома компания «С-2» начала в доме работы, но внезапно ушла с объекта — рабочие здесь появляться перестали, сообщил корреспонденту НГС житель дома Евгений Барсуков. Эту информацию подтвердили и в местной управляющей компании.


«Капремонт начали в конце августа. Самое время начинать ремонтировать — осень. Фасад и крышу делают разные подрядчики. Фасад ещё как-то делают, а вот с крышей… <…> Месяц они пошевелились на крыше — что-то там сломали, что-то сделали, что-то поменяли… А через месяц пропали. <…> Конёк не закрыли — там дырка, и часть крыши не закрыли, закрыли какими-то баннерами. А ветер баннер сдувает, снег растаял, и всё», — рассказал Евгений Барсуков. Он добавил, что однажды во время оттепели он слил ведро воды, которая накопилась в квартире за натяжным потолком, а у соседей потолок просто рухнул.


Рабочие оставили часть крыши с дырками и щелями, через которые осенью чердак заливало дождём, а сейчас заметает снегом
Рабочие оставили часть крыши с дырками и щелями, через которые осенью чердак заливало дождём, а сейчас заметает снегом


Жильцы дома всё лето пытались ускорить начало работ и писали жалобы в ГЖИ. Но в жилищной инспекции решили, что во всём виновата УК, и выписали ей штраф в 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дома, рассказала директор УК «Содружества» Ольга Ракитянская.


После апелляции суд пересмотрел это решение и уменьшил штраф вдвое, но УК добивается полной его отмены, а также отмены постановления ГЖИ, в котором инспекция обязала управляющую компанию привести дом в надлежащее состояние. Ракитянская отметила, что УК вообще не может вмешиваться в капитальный ремонт здания. 


Из-за постоянных протечек в некоторых квартирах и в самом подъезде с потолка начала отваливаться штукатурка
Из-за постоянных протечек в некоторых квартирах и в самом подъезде с потолка начала отваливаться штукатурка


И жители дома, и представители УК рассказывают, что ремонтные работы переносили три года, хотя специальная комиссия установила, что крыша и фасад здания в аварийном состоянии.


«Дом в 2015 году включили в капремонт, заключили договор с подрядной организацией, потом по непонятным причинам расторгли договор. <…> Потом вообще убрали дом из реестра капитального ремонта. <…> Но жители год писали письма, предоставляли документы [о том, что крыша в аварийном состоянии] и добились, что дом снова включили и начали ремонтировать кровлю и фасад», — рассказала директор «Содружества».


Директор УК «Содружество» Ольга Ракитянская совместно с жильцами добиваются в судах, чтобы с компании сняли штраф, который выписали в ГЖИ за ненадлежащее состояние дома
Директор УК «Содружество» Ольга Ракитянская совместно с жильцами добиваются в судах, чтобы с компании сняли штраф, который выписали в ГЖИ за ненадлежащее состояние дома


Как рассказали в УК, компания «С-2», ремонтировавшая крышу, перестала появляться на объекте в начале октября. Жильцы утверждают, что официальных причин, почему это произошло, не смогли назвать даже представители мэрии, которые недавно изучили дом и составили акт о недоделках. 


Если подняться на чердак дома, то становится понятно, что кровля не защищала осенью верхние этажи от дождей, а сейчас от снега
Если подняться на чердак дома, то становится понятно, что кровля не защищала осенью верхние этажи от дождей, а сейчас от снега


Помимо претензий к компании «С-2» у местных жителей накопились вопросы и к подрядчику, который ремонтирует фасад здания. Житель дома Евгений Барсуков считает, что капремонт начали делать слишком поздно — дом остался на зиму, внешняя штукатурка ободрана местами до кирпичей. Кроме того, Барсуков хочет выяснить, почему старинные решётки на балконах дома заменили на профлисты.


До зимы в доме на Урицкого, 12 успели отремонтировать только внешний фасад, а старые решётки на балконах закрыли профлистом 
До зимы в доме на Урицкого, 12 успели отремонтировать только внешний фасад, а старые решётки на балконах закрыли профлистом 


Корреспондент НГС отправил в мэрию запрос с просьбой прокомментировать ход работ в доме на Урицкого, 12, но за время подготовки материала ответа не получил. 


Комментарии в компании-подрядчике «С-2» получить также не удалось. В приёмной компании перестали отвечать на звонки после вопросов от корреспондента НГС. Мастер бригады, занимавшейся крышей, заявил, что ответственный за ремонт кровли директор компании «С-2» Тимур Шатабаев уже снят со своей должности.


Между тем региональный фонд ЖКХ 5 октября 2018 года сообщил, что за капремонт платят только 84% жителей, а больше 25 тысяч новосибирцев должны фонду более 1 миллиарда рублей.

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