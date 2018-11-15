Все хотят домой: новосибирские водители встали в 10-балльные пробки после снегопада

Сегодня уехать с работы домой особенно сложно — на дорогах растянулись гигантские заторы

Вечером в четверг, 15 ноября, пробки на дорогах Новосибирска подскочили до 10 баллов во второй раз с начала недели.





Ещё днём после снегопада загруженность новосибирских дорог резко начала расти — в 18:20 сервис Яндекс.Пробки оценил её на максимально возможные 10 баллов.







Сейчас на карте города отмечено около полутора десятков сообщений об авариях.







На правом берегу наиболее затруднено движение на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, улице Владимировской, Большевистской, проспекте Димитрова, Ипподромской, Гоголя, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 5 км/ч.







Димитровский и Коммунальный мосты встали в глухие пробки в сторону левого берега.





На левом берегу заторы парализовали улицы Петухова, Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков. Также сложной выглядит ситуация на Советском и Толмачёвском шоссе.







Пробки достигли максимума в седьмом часу вечера





С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня в 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик.

