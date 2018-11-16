Дерзкие танцы, ночь аниме и профессор Дамблдор: 10 лучших событий наступающих выходных

Приближающиеся выходные выдаются больше культурными, чем эстрадными. Стас Михайлов спел свое на прошлой неделе, Пирожков и Галустян уже приезжали. Большая эстрада взяла временный перерыв, но это не значит, что заняться совсем нечем. Любители откровенных танцев могут посмотреть на эффектных полураздетых девушек в кокошниках на сцене ДКЖ, а тому, кому хочется тишины, предлагаем выбрать интеллектуальный театр или тайный концерт. Не забываем, что на этой неделе в наш мир маглов стремительно врывается магия вместе с помолодевшим профессором Дамблдором и его студентом Ньютом Саламандером.





Группа Anakondaz споет в эту субботу в лофте «Подземка». Музыканты, написавшие с 2009 года уже немало альбомов в стиле рэп и хип-хоп, почти каждый год приезжают в Новосибирск и исполняют что-то новое. Афиша обещает один из ярчайших концертов этого сезона — заинтриговали. На этот раз группа привезла последний альбом «Я тебя никогда».











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 17 ноября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: входной билет на танцпол 1400 рублей, VIP — 1800 рублей







Самое дерзкое и откровенное (как обещает афиша) танцевальное шоу Popsa пройдет на сцене ДКЖ в эту субботу. Сюжетная линия постановки индивидуальна для каждого, а финал остается открытым для того, чтобы зритель после еще поразмышлял на поднятые режиссером темы. Танцы будут сопровождаться живой музыкой.











Где: ДКЖ

Когда: 17 ноября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей до 2000 рублей







Показ пародий Big MST Show пройдет в воскресенье в молодежном центре «Респект». Актёры Молодежного Социального Театра на этот раз покажут целых 22 пародийных героя — с каждым разом цифра увеличивается.











Где: молодежный центр «Респект»

Когда: 18 ноября

Во сколько: в 19:00

Сколько стоит: вход за пожертвования для кошек и собак, деньги пойдут на корм животным







Молодые и инициативные ребята с «Этажа» в очередной раз устраивают «Тайный концерт». Почему тайный — потому что неизвестно, где он пройдет: на самом «Этаже», в театре или в каком-нибудь другом интересном месте. Неизвестно также, какая будет музыка и кто будет её исполнять. Все откроется в день мероприятия.











Где и во сколько: для уточнения места нужно обратиться к администратору группы «ВКонтакте» «Этаж. Культурный центр»

Когда: 17 ноября

Сколько стоит: бесплатно







Спектакль «За закрытыми дверями» по одноименной пьесе Жана-Поля Сартра можно посмотреть в театре «Южный полюс». В постановке актёры расскажут, как, по их мнению, выглядит ад — кипящий котел или все же это просто комната без окон и зеркал. Пьеса рассчитана на думающего зрителя, потому что драматургия Сартра относится к разряду интеллектуального театра. Спектакль — победитель в номинации «Лучший спектакль» театрального фестиваля «Апарте» в 2016 году.











Где: театр «Южный полюс»

Когда: 17 ноября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: входной билет — 100 рублей







Аниме-ночь грядет с 17 на 18 ноября. Антикафе Fun-Time на этот раз покажет лучшие аниме-фильмы: «Девочка, покорившая время», «Порко Россо», «Ариэтти из страны лилипутов», «Воспоминания о Марни». Безусловно, в программу входят чай, кофе, плюшки и настольные игры.











Где: антикафе Fun-Time

Когда: с 17 на 18 ноября

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 350 рублей







Самая громкая премьера этих выходных — «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Всем, кто скучал по миру волшебства и вселенной Гарри Поттера. На экранах снова можно увидеть полюбившихся по поттериане любимых героев — Альбуса Дамблдора и Минерву Макгонагал, только на 50 лет моложе.

12+









Криминальный триллер «Догмэн» о человеке по имени Марчелло, который держит парикмахерскую для собак. Он мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной связывается с криминалом, и однажды это приводит к катастрофе.

18+









Триллер «Соната» выходит на экраны 15 ноября. Скрипачка Роза наследует поместье отца — знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

16+











Российская драма «Не чужие», снятая Верой Глаголевой, расскажет о жизни в глубинке 90-х годов. Главная героиня Мила решила вернуться к матери после неудачных попыток покорить столицу. Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.

16+









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