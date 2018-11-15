Половина тринадцатых тут: на Серебренниковской из-за аварии встали 10 трамваев
Скорость движения на улице упала до 3 километров в час
Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске на улице Серебренниковской из-за аварии на трамвайных путях встали 10 трамваев маршрута
Пользователи сервиса Яндекс.Карты сообщили об аварии на пересечении улиц Чаплыгина и Серебренниковской после 16:00. ДТП случилось на трамвайных путях. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 17:10 на Серебренниковской скопилось 10 трамваев
Скорость потока на участке улицы Серебренниковской от улицы Свердлова до Октябрьской магистрали упала до 3 километров в час.
Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска — мы ведём онлайн-трансляцию, где публикуем фотографии, присланные нам читателями.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)