Половина тринадцатых тут: на Серебренниковской из-за аварии встали 10 трамваев

Скорость движения на улице упала до 3 километров в час

ДТП случилось прямо на трамвайных путях
ДТП случилось прямо на трамвайных путях


Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске на улице Серебренниковской из-за аварии на трамвайных путях встали 10 трамваев маршрута № 13 — всего на маршруте работает порядка двух десятков трамваев.


Пользователи сервиса Яндекс.Карты сообщили об аварии на пересечении улиц Чаплыгина и Серебренниковской после 16:00. ДТП случилось на трамвайных путях. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 17:10 на Серебренниковской скопилось 10 трамваев № 13


Скорость потока на участке улицы Серебренниковской от улицы Свердлова до Октябрьской магистрали упала до 3 километров в час. 


Новые трамваи продолжают подъезжать к злополучному месту
Новые трамваи продолжают подъезжать к злополучному месту


Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска — мы ведём онлайн-трансляцию, где публикуем фотографии, присланные нам читателями.

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