Половина тринадцатых тут: на Серебренниковской из-за аварии встали 10 трамваев

Скорость движения на улице упала до 3 километров в час

ДТП случилось прямо на трамвайных путях





Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске на улице Серебренниковской из-за аварии на трамвайных путях встали 10 трамваев маршрута № 13 — всего на маршруте работает порядка двух десятков трамваев.







Пользователи сервиса Яндекс.Карты сообщили об аварии на пересечении улиц Чаплыгина и Серебренниковской после 16:00. ДТП случилось на трамвайных путях. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 17:10 на Серебренниковской скопилось 10 трамваев № 13 .





Скорость потока на участке улицы Серебренниковской от улицы Свердлова до Октябрьской магистрали упала до 3 километров в час.





Новые трамваи продолжают подъезжать к злополучному месту





Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска — мы ведём онлайн-трансляцию, где публикуем фотографии, присланные нам читателями.

