Снежная буря на подходе: новосибирцев предупредили о надвигающейся непогоде

По прогнозу синоптиков, ночью в Новосибирске будет обильный снегопад и метель

Завтра в городе похолодает до 17 градусов мороза





Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются сильные снегопады и метель, а на дорогах появятся снежные заносы и сильный гололёд.





«В Новосибирске во второй половине дня 15 ноября и ночью 16 ноября прогнозируется ухудшение погодных условий <…>. Ветер ночью западный 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура 16 ноября утром –7...–9 градусов с понижением в течение дня до –15...–17 градусов», — сообщают в пресс-центре мэрии со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.





С приходом морозов Обское море и другие водоёмы города начали покрываться льдом: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал 10 красивых снимков с замерзающих пляжей Новосибирска.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

