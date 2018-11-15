Семье Коноваловых из «ПТК-30» продлили арест

Антон и Владимир Коноваловы встретят Новый год в СИЗО

Совладелец «ПТК-30» Антон Коновалов (на фото) и его отец попали под уголовное дело о мошенничестве





Сегодня, 15 ноября, Железнодорожный районный суд Новосибирска продлил арест совладельцам строительного холдинга «ПТК-30» Антону Коновалову и его отцу Владимиру Коновалову — следователи предъявили им обвинение в мошенничестве.





Обвиняемым предстоит провести в СИЗО ещё около 3 месяцев.





«Мера пресечения осталась прежней. Продлён срок до 8 февраля 2019 года», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Антон Бальков.





Он напомнил, что срок содержания Коноваловых под стражей истекал 20 ноября.





«Соответственно, заблаговременно следователь вышел в суд с ходатайством о продлении срока. Основания, которые послужили поводом для избрания меры пресечения, так и не отпали. Необходимо выполнить ряд следственных действий, и, соответственно, как следствие, так и прокуратура не находят причин и оснований для избрания более мягкой меры пресечения в отношении Коноваловых — как старшего, так и младшего», — пояснил помощник прокурора.







Антона и Владимира Коноваловых задержали почти два месяца назад — их обвиняют в мошенничестве. В прокуратуре Железнодорожного района со ссылкой на версию следствия пояснили, что фирма «Виакон проект радуга», входящая в группу компаний «ПТК-30», продавала дольщикам квартиры, которые находились в залоге у банков. Сумма ущерба, по версии следствия, превысила 20 миллионов рублей.