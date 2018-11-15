«Нужно было заточить иглу о стакан»: в Новосибирске сняли кино о трудной судьбе мальчика с диабетом

В фильме снялось более 20 артистов — даже главного героя играли несколько человек

На выходных в кинотеатре «Победа» пройдёт премьера новосибирского фильма «Стремиться жить и побеждать» о мальчике, который мечтал стать космонавтом, но заболел сахарным диабетом.







Главный герой художественного фильма — это собирательный образ из нескольких реальных историй новосибирцев с сахарным диабетом, которые заболели ещё в 1980-х годах, рассказала корреспонденту НГС режиссёр, руководитель театрального блока организации «Диалайф» (помогает людям с диабетом) Катерина Власюк.







«Герой — это молодой человек с сахарным диабетом, и период его жизни мы взяли, соответственно, с детского возраста, [взяли] подростковый возраст и когда он уже входит в период взрослой жизни.





То есть от самого маленького возраста — это 80-е, когда у нас ещё кипятились шприцы, когда, чтобы поставить укол инсулина, нужно было заточить иглу о гранёный стакан — это всё было многоразового использования… Сложности, которые были у людей в то время, мы всё это показали»,





— объяснила автор фильма, отметив, что в ленте показана и современная жизнь — более удобная для людей с диабетом.







Она добавила, что фильм посвящён памяти Владислава Карпа — новосибирец погиб из-за осложнений сахарного диабета.











Фильм сняли за 2 месяца — в нём бесплатно участвовали артисты театра «Диалайф». Бюджет получился очень небольшим, поскольку, по словам Катерины Власюк, все участники помогали «на безвозмездной основе».







«Основная идея фильма, что, несмотря на все трудности, которые возникают перед этими людьми, всё равно нужно стремиться жить и побеждать, достигать определённых высот и трудности преодолевать», — заключила режиссёр.







Премьерный показ состоится в 12:00 в субботу, 17 ноября, в кинотеатре «Победа», вход свободный. Длительность фильма — 35 минут. После премьеры видео можно будет посмотреть в социальных сетях «Диалайф», а также на YouTube.







Ещё один режиссёр из Новосибирска Вадим Воронцов снял документальный фильм «Сильная доля», в котором рассказывает историю 14-летнего подростка Феди. У героя фильма были серьёзные проблемы со слухом и речью, но учитель музыки Алексей Бороздин изменил судьбу Феди — благодаря занятиям мальчик научился говорить и общаться.

