«Бездарный памятник»: новосибирцы раскритиковали 3-метровую стелу на месте четвёртого моста

Памятник будущему мосту предложили поставить в парке «Городское начало» — его эскиз публиковали на сайте мэрии

Чиновники мэрии рекомендовали Художественному совету Новосибирска не согласовывать установку памятной стелы на месте строительства будущего четвёртого моста через Обь — в поступивших обращениях от граждан памятник назвали «бездарным».







Эскизы будущего памятника появились на сайте мэрии Новосибирска в середине октября. Проекту стелы предстояло пройти общественные обсуждения. 15 ноября на сайте мэрии был опубликован протокол с их итогами и отзывами горожан.





«В ходе общественного обсуждения поступило 2 предложения от граждан с рекомендацией не согласовывать размещение предлагаемого элемента. Участники <...> эмоционально указывают на избыточность данного элемента для парка и набережной, называют элемент <...> "бездарным памятником", считают, что компания хочет "попиариться", что на территории, где предлагается установить элемент, "всё супер, ни убрать, не добавить!"» — говорится в тексте протокола за подписью председателя худсовета Александра Ложкина. (орфография документа сохранена. — Прим. ред.)





Теперь результаты обсуждений направят на рассмотрение в Художественный совета Новосибирска с рекомендацией отказать в согласовании стелы.







Как пояснял ранее корреспонденту НГС Сергей Козловский, директор по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «ВИС», которая возьмётся за строительство моста в качестве концессионера, памятник будет представлять собой 3-метровую стелу.







«Там будет стрелка, указывающая в направление будущего моста. А так как зона общественная, мы решили сделать её немножко полезной для города — установить там часы и термометр», — рассказывал о задумке Сергей Козловский.