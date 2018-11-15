«Бездарный памятник»: новосибирцы раскритиковали 3-метровую стелу на месте четвёртого моста
Обратившиеся в мэрию горожане посчитали стелу попыткой пиара
Чиновники мэрии рекомендовали Художественному совету Новосибирска не согласовывать установку памятной стелы на месте строительства будущего четвёртого моста через Обь — в поступивших обращениях от граждан памятник назвали «бездарным».
Эскизы будущего памятника появились на сайте мэрии Новосибирска в середине октября. Проекту стелы предстояло пройти общественные обсуждения. 15 ноября на сайте мэрии был опубликован протокол с их итогами и отзывами горожан.
«В ходе общественного обсуждения поступило 2 предложения от граждан с рекомендацией не согласовывать размещение предлагаемого элемента. Участники <...> эмоционально указывают на избыточность данного элемента для парка и набережной, называют элемент <...> "бездарным памятником", считают, что компания хочет "попиариться", что на территории, где предлагается установить элемент, "всё супер, ни убрать, не добавить!"» — говорится в тексте протокола за подписью председателя худсовета Александра Ложкина. (орфография документа сохранена. — Прим. ред.)
Теперь результаты обсуждений направят на рассмотрение в Художественный совета Новосибирска с рекомендацией отказать в согласовании стелы.
Как пояснял ранее корреспонденту НГС Сергей Козловский, директор по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «ВИС», которая возьмётся за строительство моста в качестве концессионера, памятник будет представлять собой 3-метровую стелу.
«Там будет стрелка, указывающая в направление будущего моста. А так как зона общественная, мы решили сделать её немножко полезной для города — установить там часы и термометр», — рассказывал о задумке Сергей Козловский.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Эскиз novo-sibirsk.ru