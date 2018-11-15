Аркадий Новиков рассказал, сколько заработал на первом в Новосибирске ресторане своей сети

«Сыроварня» стала первым проектом Аркадия Новикова (на фото) в Новосибирске





Покупка франшизы сети ресторанов «Сыроварня» обошлась группе «Бочкари» в 10 миллионов рублей — первый ресторан под этой вывеской открылся в Новосибирске в сентябре.





Об этом сегодня сообщил известный московский ресторатор, основатель сети «Сыроварня» Аркадий Новиков.





Кроме того, «Бочкари» должны будут платить 5% от оборота заведения вне зависимости от его рентабельности.





Аркадий Новиков сказал, что не любит, когда ресторан становится «модным», потому что «мода переменчива»





«Мы назначаем достаточно высокую стоимость франшизы для наших проектов, чтобы партнёры относились к ним серьёзно, понимая, что они должны будут эти деньги потом отработать», — пояснил Аркадий Новиков.





Совладелец «Бочкарей» Виталий Брегадзе на вопрос о размере инвестиций в проект ответил уклончиво — «примерно 500 американских евро за квадратный метр». Площадь ресторана вместе с производственными помещениями — порядка 1000 кв. м, то есть даже если предприниматель имел в виду доллары, то заведение обошлось владельцам более чем в 43 миллиона рублей с учётом стоимости франшизы.







Совладелец «Бочкарей» Виталий Брегадзе (на фото) заявил, что средний чек в сыроварне остаётся стабильным и спустя месяц после открытия





По оценкам новосибирских рестораторов, оборот «Сыроварни» сразу после открытия мог колебаться от 600 тысяч до 1 миллиона рублей в день. Правда, как признал Виталий Брегадзе, сейчас этот показатель упал примерно на 7%. «Но средний чек не снизился», — отметил ресторатор.





Виталий Брегадзе надеется вернуть вложенные средства за 7 месяцев, но согласен и на полтора года





Таким образом, даже если средняя выручка ресторана сократилась до минимума, то компания Новикова будет зарабатывать на новосибирском ресторане ещё порядка 10 миллионов в год.







10 миллионов за право пользования брендом — не самая крупная сумма на российском ресторанном рынке. Так, по словам Аркадия Новикова, право открыть закусочную сети Black Star Burgers, заведение которой откроется в Новосибирске в этом году, обходится франчайзи в 35 миллионов.