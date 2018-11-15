Аркадий Новиков рассказал, сколько заработал на первом в Новосибирске ресторане своей сети
Одно только право работать под маркой «Сыроварня» стоило миллионы рублей
Покупка франшизы сети ресторанов «Сыроварня» обошлась группе «Бочкари» в 10 миллионов рублей — первый ресторан под этой вывеской открылся в Новосибирске в сентябре.
Об этом сегодня сообщил известный московский ресторатор, основатель сети «Сыроварня» Аркадий Новиков.
Кроме того, «Бочкари» должны будут платить 5% от оборота заведения вне зависимости от его рентабельности.
«Мы назначаем достаточно высокую стоимость франшизы для наших проектов, чтобы партнёры относились к ним серьёзно, понимая, что они должны будут эти деньги потом отработать», — пояснил Аркадий Новиков.
Совладелец «Бочкарей» Виталий Брегадзе на вопрос о размере инвестиций в проект ответил уклончиво — «примерно 500 американских евро за квадратный метр». Площадь ресторана вместе с производственными помещениями — порядка 1000 кв. м, то есть даже если предприниматель имел в виду доллары, то заведение обошлось владельцам более чем в 43 миллиона рублей с учётом стоимости франшизы.
По оценкам новосибирских рестораторов, оборот «Сыроварни» сразу после открытия мог колебаться от 600 тысяч до 1 миллиона рублей в день. Правда, как признал Виталий Брегадзе, сейчас этот показатель упал примерно на 7%. «Но средний чек не снизился», — отметил ресторатор.
Таким образом, даже если средняя выручка ресторана сократилась до минимума, то компания Новикова будет зарабатывать на новосибирском ресторане ещё порядка 10 миллионов в год.
10 миллионов за право пользования брендом — не самая крупная сумма на российском ресторанном рынке. Так, по словам Аркадия Новикова, право открыть закусочную сети Black Star Burgers, заведение которой откроется в Новосибирске в этом году, обходится франчайзи в 35 миллионов.
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Стас Соколов
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