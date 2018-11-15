Хоккейная «Сибирь» избавилась от игрока, который сыграл за команду более 150 матчей

Владислав Наумов застал в составе «Сибири» последний плей-офф





Новосибирский ХК «Сибирь» отправил в фарм-клуб 21-летнего Владислава Наумова, который выступает за команду с сезона 2015/2016.





«Защитник Владислав Наумов командирован в Высшую хоккейную лигу — в новокузнецкий "Металлург"», — сообщается на сайте «Сибири».





По информации на сайте «Сибири», Владислав Наумов выступает за команду с сезона 2015/2016 — он даже провёл 10 матчей в серии плей-офф в том сезоне. После этого сезона «Сибирь» 2 года не выходила в плей-офф. Всего Наумов провёл за команду 161 матч, его общий показатель полезности равен +2.





В этом сезоне он отыграл 25 игр, при этом показатель его полезности за новый сезон оказался –8.





«Сибирь» сейчас располагается на последней, 13-й строчке Восточной конференции лиги. Последние шесть матчей команда проигрывает. Перед этим новосибирцы обыгрывали подмосковный «Витязь». Также в этом сезоне у новосибирцев случилась антирекордная серия поражений на старте сезона.