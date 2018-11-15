Компания выпускника НГУ собрала 8 миллионов долларов на создание космического буксира
Буксир представят уже в 2019 году
Стартап Momentus, созданный выпускником физического факультета НГУ Михаилом Кокоричем, привлёк 8,3 миллиона долларов инвестиций.
Сообщение об этом появилось на сайте стартапа 14 ноября. Отмечается, что полученные инвестиции пойдут на разработку космического буксира, который будет транспортировать космические аппараты между орбитами.
Momentus планирует представить возможности своего первого космического буксира Vigoride в первом квартале 2019 года. Ракета будет работать на плазменном двигателе с топливом на основе воды.
Справка: Михаил Кокорич основал Momentus в 2017 году. Компания занимается разработкой транспортных космических аппаратов и двигателей для них.
Ранее Михаил Кокорич был известен как совладелец компании «Техносила» и создатель проекта Dauria Aerospace, который занимался созданием небольших космических аппаратов и продажей комплектующих для них.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова из архива НГС