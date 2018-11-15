Фильм новосибирца о погибшем в концлагере солдате попал на международный кинофестиваль

В ленте рассказана история человека, нашедшего в Германии могилу деда

В картине рассказана реальная история человека, который обнаружил в Германии захоронение деда, ушедшего на войну и погибшего в концлагере для военнопленных
В картине рассказана реальная история человека, который обнаружил в Германии захоронение деда, ушедшего на войну и погибшего в концлагере для военнопленных


Фильм новосибирца Егора Севастьянова «Последнее фото» попал на международный кинофестиваль «Артдокфест», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 6 по 12 декабря. Об этом корреспонденту рассказал сам автор фильма Егор Севастьянов.


Фильм новосибирца Егора Севастьянова «Последнее фото» попал на международный кинофестиваль «Артдокфест»
Фильм новосибирца Егора Севастьянова «Последнее фото» попал на международный кинофестиваль «Артдокфест»


«Фильм о том, как человек находит захоронение своего деда, ушедшего в 1941 году на фронт и погибшего в немецком концлагере для военнопленных. <…> Фильм попал в неконкурсную программу фестиваля "Среда". <…> Я полагаю, это было сделано довольно разумно, потому что как оценивать такую работу, не совсем понятно. Если бы организаторы поставили его в основной конкурс, они оказались бы в затруднительном положении», — заметил автор фильма Егор Севастьянов.


Фильм снимался в 2014 году в небольшом немецком городке, расположенном под Ганновером
Фильм снимался в 2014 году в небольшом немецком городке, расположенном под Ганновером


Как сообщил Севастьянов, герой фильма Александр Смольянов сам разыскал его, рассказал свою историю и предложил снять фильм. В итоге Смольянов выступил продюсером картины.



Лента снималась в небольшом немецком городке под Ганновером в 2014 году, но окончательно работа над фильмом завершилась только в 2018 году.


Справка: Егор Севастьянов — новосибирский музыкант и видеооператор. Играл в группе Aerophonics и снял первый клип для музыкального коллектива на песню Tonight. Также в качестве оператора участвовал в съёмках документального фильма о Сибири «Сибирское царство». С 2013 года учится, живёт и работает в Санкт-Петербурге. 


Новосибирские авторы стали чаще заниматься документальным кино. 1 ноября НГС рассказал об игровой ленте, посвящённой жизни после глобальной катастрофы, который сняли новосибирцы в так называемом мёртвом городе, а 14 ноября — о документальном фильме, рассказывающем историю слабослышащего мальчика и его учителя музыки.

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