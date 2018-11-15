Фильм новосибирца о погибшем в концлагере солдате попал на международный кинофестиваль

В картине рассказана реальная история человека, который обнаружил в Германии захоронение деда, ушедшего на войну и погибшего в концлагере для военнопленных







Фильм новосибирца Егора Севастьянова «Последнее фото» попал на международный кинофестиваль «Артдокфест», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 6 по 12 декабря. Об этом корреспонденту рассказал сам автор фильма Егор Севастьянов.







Фильм новосибирца Егора Севастьянова «Последнее фото» попал на международный кинофестиваль «Артдокфест»







«Фильм о том, как человек находит захоронение своего деда, ушедшего в 1941 году на фронт и погибшего в немецком концлагере для военнопленных. <…> Фильм попал в неконкурсную программу фестиваля "Среда". <…> Я полагаю, это было сделано довольно разумно, потому что как оценивать такую работу, не совсем понятно. Если бы организаторы поставили его в основной конкурс, они оказались бы в затруднительном положении», — заметил автор фильма Егор Севастьянов.







Фильм снимался в 2014 году в небольшом немецком городке, расположенном под Ганновером





Как сообщил Севастьянов, герой фильма Александр Смольянов сам разыскал его, рассказал свою историю и предложил снять фильм. В итоге Смольянов выступил продюсером картины.











Лента снималась в небольшом немецком городке под Ганновером в 2014 году, но окончательно работа над фильмом завершилась только в 2018 году.







Справка: Егор Севастьянов — новосибирский музыкант и видеооператор. Играл в группе Aerophonics и снял первый клип для музыкального коллектива на песню Tonight. Также в качестве оператора участвовал в съёмках документального фильма о Сибири «Сибирское царство». С 2013 года учится, живёт и работает в Санкт-Петербурге.





Новосибирские авторы стали чаще заниматься документальным кино. 1 ноября НГС рассказал об игровой ленте, посвящённой жизни после глобальной катастрофы, который сняли новосибирцы в так называемом мёртвом городе, а 14 ноября — о документальном фильме, рассказывающем историю слабослышащего мальчика и его учителя музыки.