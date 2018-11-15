Директор школы рассказал подробности инцидента, из-за которого юная супермодель сломала нос
Учителя считают, что девочка получила травму во время игры
В новосибирской школе
«Мы начали педагогическое расследование, чтобы понять, как это произошло», — рассказал корреспонденту НГС директор школы
В школе предполагают, что девочка могла получить травму, когда столкнулась с другим ребёнком.
«По информации предварительной, это произошло из-за столкновения детей во время спортивных игр, потому что темой занятия были как раз игры, и они играли в "Хитрого лиса" — по-моему, [так] игра называется. <…> Сейчас у нас информация собирается с очевидцев данной ситуации, с учителей физкультуры, которые непосредственно проводили данный урок, одноклассников», — пояснил директор.
Инцидент случился в среду, 14 ноября. Как ранее рассказывала мама пострадавшей первоклассницы Ирина Турсукова, вчера она пришла в школу за своей дочерью и увидела, что у девочки посинел нос. Рентген показал, что у девочки перелом.
Сама девочка пояснила маме, что её ударил мяч. При этом Ирина Турсукова считает, что в спортзале во время урока занимались дети из двух классов — старшеклассники и первоклашки, и взрослые ребята случайно попали девочке в нос мячом во время игры в баскетбол.
Михаил Ермолаев подтвердил корреспонденту НГС, что на уроке действительно могли заниматься сразу два класса, поскольку в школе только один спортзал. Но было так ли и вчера, когда школьница получила травму, он сказать затруднился.
«Сначала нужно провести расследование, собрать всю информацию», — пояснил директор школы.
Также он добавил, что ещё не общался лично с мамой пострадавшей девочки — она обещала подъехать в школу завтра.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщение о травме носа у девочки поступило в полицию от врачей. Сами родители девочки с заявлениями в полицию не обращались. Но, несмотря на это, полицейские проводят проверку — сегодня они выехали в школу для выяснения обстоятельств случившегося.
Катя Турсукова начала появляться на обложках журналов с двух лет. Девочку разглядела новосибирский фотограф Иляна Лерке. Первая публикация была в свадебном журнале, там девочка предстала в образе Красной Шапочки. Вскоре Катю пригласили в модельное агентство Global Russian Models. В 2016 году она завоевала титул «Детская супермодель России».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Ириной Турсуковой