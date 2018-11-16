Мороз вместо метели: в Новосибирск идёт ветреная и холодная погода

Синоптики рассказали прогноз погоды на выходные

В городе заметно похолодает в пятницу и субботу, но уже в воскресенье станет теплее
В городе заметно похолодает в пятницу и субботу, но уже в воскресенье станет теплее


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город идёт похолодание с метелями.


«Процесс несколько меняется у нас сейчас. Сегодня предполагается движение циклонических систем и холодного атмосферного фронта с северо-запада. Эта система вызовет осадки, но вторжение холодного ядра антициклона вызовет прекращение осадков в течение дня и понижение температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, сегодня, 16 ноября, в Новосибирске днём температура составит -5…-10 градусов с понижением в течение дня до -15…-17 градусов.


«17 ноября, в субботу, осадки прекратятся. Ждём дальнейшее похолодание ночью до -21…-22 градусов. Днём -9…-14 и возобновятся осадки. С запада и северо-запада подойдут волновые возмущения циклонического характера и немного потеплеет. 18 ноября с прохождением циклонических полей и атмосферных фронтов начнётся снег, метели, порывистые ветры. Температурный фон будет умеренный: -10…15 градусов ночью и -7…-12 днём», — добавил Ренад Ягудин.


С приходом морозов Обское море и другие водоёмы города начали покрываться льдом: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал 10 красивых снимков с замерзающих пляжей Новосибирска


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 13851

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено