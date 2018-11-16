Мороз вместо метели: в Новосибирск идёт ветреная и холодная погода

В городе заметно похолодает в пятницу и субботу, но уже в воскресенье станет теплее





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город идёт похолодание с метелями.





«Процесс несколько меняется у нас сейчас. Сегодня предполагается движение циклонических систем и холодного атмосферного фронта с северо-запада. Эта система вызовет осадки, но вторжение холодного ядра антициклона вызовет прекращение осадков в течение дня и понижение температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Согласно прогнозу, сегодня, 16 ноября, в Новосибирске днём температура составит -5…-10 градусов с понижением в течение дня до -15…-17 градусов.





«17 ноября, в субботу, осадки прекратятся. Ждём дальнейшее похолодание ночью до -21…-22 градусов. Днём -9…-14 и возобновятся осадки. С запада и северо-запада подойдут волновые возмущения циклонического характера и немного потеплеет. 18 ноября с прохождением циклонических полей и атмосферных фронтов начнётся снег, метели, порывистые ветры. Температурный фон будет умеренный: -10…15 градусов ночью и -7…-12 днём», — добавил Ренад Ягудин.





С приходом морозов Обское море и другие водоёмы города начали покрываться льдом: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал 10 красивых снимков с замерзающих пляжей Новосибирска.







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