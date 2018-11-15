Поливали холодной водой: спасатели освободили руку школьницы из обжигающей батареи

Рука девочки застряла в радиаторе отопления

Спасателям удалось освободить девочку при помощи мыла
Спасателям удалось освободить девочку при помощи мыла

Сегодня, 15 ноября, новосибирские спасатели пришли на помощь школьнице, рука которой застряла в батарее.


Инцидент произошёл в школе № 13 на улице Кропоткина — сообщение о нём поступило в Муниципальную аварийно-спасательную службу в 10:39.


«В одном из кабинетов у ученицы пятого класса локоть попал в чугунный радиатор батареи отопления. Батарея горячая, вытащить своими силами руку [окружающие] не могут. На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей. Уже в пути спасатели проконсультировали учительницу по необходимым действиям: перекрыть систему отопления по ближайшему стояку, найти холодную воду или снег и поливать локоть ребёнка», — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


В МАСС уточнили, что спасатели приехали в школу спустя 13 минут. На месте они выяснили подробности случившегося: по их данным, школьница сидела на скрученном ковре возле батареи. Ковёр соскользнул, и девочка упёрлась локтем в батарею.


«Пока работники школы отключили стояк и сливали воду, спасатели попробовали аккуратно отжать горячую секцию гидравликой, но чугун плохо поддаётся сдавливанию. Боясь разрушить батарею и облить девочку оставшимся в ней кипятком, спасатели укрыли ребёнка вещами в месте соприкосновения с металлом и поливали руку холодной водой, пока остывала батарея. Затем, намазав локоть мылом, спасатели сумели повернуть руку ребёнка и высвободить из батареи», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Спасатели уточнили, что ожогов школьница не получила. Врачи скорой помощи осмотрели девочку и передали её бабушке.


Получить комментарии от руководства школы корреспонденту НГС пока не удалось.


Спасателям МАСС не в первый раз приходится оказывать помощь детям, которые застревают в батарее отопления. В прошлом году, например, похожий случай произошёл в одной из школ Ленинского района.

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