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Холод в квартирах: два десятка домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

Тепло вернётся в дома только ночью или к раннему утру

На холод в домах пожаловались жители Ленинского района, но позже выяснилось, что ещё одна авария случилась и в правобережной части города
На холод в домах пожаловались жители Ленинского района, но позже выяснилось, что ещё одна авария случилась и в правобережной части города


Днём 15 ноября часть домов в Ленинском районе Новосибирска осталась без отопления из-за очередной аварии на теплосетях.


О том, что батареи в домах начали остывать, в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня. «Авария по Ленинскому району до двух часов ночи, нам сообщили. Адрес конкретный назвать не смогли», — сообщила читательница.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС пояснили, что отопление в домах пропало из-за дефекта на теплотрассе.


«Образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Снизили параметры для локализации, часть домов Ленинского района почувствуют охлаждение батарей. Сеть на улице Троллейной. В зоне отключения оказались 10 домов Ленинского района в зоне ТЭЦ-3. Кроме того, остывшие батареи могут ощутить жители Бугринской рощи, Затулинского жилмассива и микрорайона Телецентр», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.

Также в СГК добавили, что сейчас ведутся ремонтные работы на теплотрассе на улице Фрунзе. Там от отопления отключили 10 жилых домов, две больницы и одно учебное заведение.

«Дефект на компенсаторе магистральной трубы. Работы тоже уже начались. Планируется отключение до 9:00 16 ноября», — добавили в энергокомпании. 


12 ноября случилась серьезная коммунальная авария во дворе дома № 40 на улице Котовского: тогда из-под асфальта забил гейзер с кипятком. Горячая вода затопила все ближайшие дворы. Авария случилась из-за того, что трубы не выдержали перехода в режим работы в морозы. 


Из-за аварии спасателям МЧС пришлось эвакуировать 15 человек из городской клинической поликлиники № 16 и продуктового магазина, находящегося неподалёку. Очевидцы сообщали, что кипяток залил проезжую часть улицы Троллейной, а также пешеходный переход у Ленинского ЗАГСа.

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