Холод в квартирах: два десятка домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Тепло вернётся в дома только ночью или к раннему утру
Днём 15 ноября часть домов в Ленинском районе Новосибирска осталась без отопления из-за очередной аварии на теплосетях.
О том, что батареи в домах начали остывать, в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня. «Авария по Ленинскому району до двух часов ночи, нам сообщили. Адрес конкретный назвать не смогли», — сообщила читательница.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС пояснили, что отопление в домах пропало из-за дефекта на теплотрассе.
«Образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Снизили параметры для локализации, часть домов Ленинского района почувствуют охлаждение батарей. Сеть на улице Троллейной. В зоне отключения оказались 10 домов Ленинского района в зоне ТЭЦ-3. Кроме того, остывшие батареи могут ощутить жители Бугринской рощи, Затулинского жилмассива и микрорайона Телецентр», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.
Также в СГК добавили, что сейчас ведутся ремонтные работы на теплотрассе на улице Фрунзе. Там от отопления отключили 10 жилых домов, две больницы и одно учебное заведение.
«Дефект на компенсаторе магистральной трубы. Работы тоже уже начались. Планируется отключение до 9:00 16 ноября», — добавили в энергокомпании.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова