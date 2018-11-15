В новосибирском метро появился вагон с картинами

Новая экспозиция посвящена юбилею художественного музея

В этом году художественному музею исполняется 60 лет
В этом году художественному музею исполняется 60 лет


15 ноября в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск» новосибирского метрополитена открылась новая экспозиция, посвящённая 60-летию художественного музея, — фотографии, которыми украсили стены поезда, рассказывают об истории его создания.


Пассажиры могут увидеть репродукции картин музея
Пассажиры могут увидеть репродукции картин музея


«Экспозиция "В диалоге со временем" — уже 35-я в нашем поезде, — рассказала на презентации директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова. — В течение года большой коллектив Новосибирского художественного музея работал над созданием этой экспозиции. 


Одна из тем экспозиции — реставрация картин
Одна из тем экспозиции — реставрация картин


Вы увидите плакаты, посвященные становлению музея, или, как мы раньше с вами говорили, картинной галереи: [о том] как идёт работа с фондами, реставрация, как работает музей с разными категориями новосибирцев и гостями нашего огромного города и области».


Кроме стен украшены и окна вагона 
Кроме стен украшены и окна вагона 


По словам директора художественного музея Сергея Дубровина, в год музей посещает 152 тысячи человек. «Для Новосибирска это достаточно серьёзная цифра. Это только на стационаре. А вообще соприкасаются с музеем в течение года около 200 тысяч. И эта акция не для того, чтобы сказать, посмотрите, какие у нас там шедевры. Люди должны знать и понимать свою историю», — отметил он. 


Новая экспозиция в поезде-музее открылась 15 ноября 
Новая экспозиция в поезде-музее открылась 15 ноября 


Экскурсию по вагону провела почётный работник культуры Новосибирской области Ирина Косенкова, которая проработала в Новосибирском художественном музее 50 лет. Она поделилась воспоминаниями, как сотрудники музея проводили лекции не только в залах музея, но и в области. 


До 2004 года художественный музей был картинной галереей
До 2004 года художественный музей был картинной галереей


«Приходилось водить экскурсии, читать лекции с грузовиков, когда откидывали борты. А тут же рядом были какие-нибудь пастухи, доярки, комбайнеры. Все это было очень красиво — вокруг березки, речка, а ты показываешь им Репина, и люди довольны. Вообще эта романтика музейная — она великолепна», — рассказала Косенкова. 


За год художественный музей на Красном проспекте посещают больше 150 тысяч человек
За год художественный музей на Красном проспекте посещают больше 150 тысяч человек


Стены вагона, посвящённого юбилею художественного музея, украшены фотографиями из жизни музея, в том числе рассказывающими, как реставрируют картины, как строилось здание, как проходили выставки. 


Месяц назад в метро показали вагон, посвящённый 100-летию комсомола

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