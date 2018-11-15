В новосибирском метро появился вагон с картинами

В этом году художественному музею исполняется 60 лет





15 ноября в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск» новосибирского метрополитена открылась новая экспозиция, посвящённая 60-летию художественного музея, — фотографии, которыми украсили стены поезда, рассказывают об истории его создания.







Пассажиры могут увидеть репродукции картин музея







«Экспозиция "В диалоге со временем" — уже 35-я в нашем поезде, — рассказала на презентации директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова. — В течение года большой коллектив Новосибирского художественного музея работал над созданием этой экспозиции.





Одна из тем экспозиции — реставрация картин





Вы увидите плакаты, посвященные становлению музея, или, как мы раньше с вами говорили, картинной галереи: [о том] как идёт работа с фондами, реставрация, как работает музей с разными категориями новосибирцев и гостями нашего огромного города и области».





Кроме стен украшены и окна вагона





По словам директора художественного музея Сергея Дубровина, в год музей посещает 152 тысячи человек. «Для Новосибирска это достаточно серьёзная цифра. Это только на стационаре. А вообще соприкасаются с музеем в течение года около 200 тысяч. И эта акция не для того, чтобы сказать, посмотрите, какие у нас там шедевры. Люди должны знать и понимать свою историю», — отметил он.





Новая экспозиция в поезде-музее открылась 15 ноября





Экскурсию по вагону провела почётный работник культуры Новосибирской области Ирина Косенкова, которая проработала в Новосибирском художественном музее 50 лет. Она поделилась воспоминаниями, как сотрудники музея проводили лекции не только в залах музея, но и в области.





До 2004 года художественный музей был картинной галереей





«Приходилось водить экскурсии, читать лекции с грузовиков, когда откидывали борты. А тут же рядом были какие-нибудь пастухи, доярки, комбайнеры. Все это было очень красиво — вокруг березки, речка, а ты показываешь им Репина, и люди довольны. Вообще эта романтика музейная — она великолепна», — рассказала Косенкова.





За год художественный музей на Красном проспекте посещают больше 150 тысяч человек





Стены вагона, посвящённого юбилею художественного музея, украшены фотографиями из жизни музея, в том числе рассказывающими, как реставрируют картины, как строилось здание, как проходили выставки.





Месяц назад в метро показали вагон, посвящённый 100-летию комсомола.