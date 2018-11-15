«Денег до сих пор не видели»: рабочие на стройке новой школы остались без зарплаты

В мэрии пояснили, что не дождались денег на новую школу из федерального бюджета





Рабочие на строительстве новой школы № 215 на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска заявили, что уже больше месяца не получают зарплату, — школу обещали закончить в этом году, но сейчас бригада каменщиков не выходит на работу. В мэрии признали, что не выплатили подрядчику ещё 52 миллиона рублей.







О задержках выплат на стройке школы № 215 в редакцию НГС сообщил один из каменщиков, Евгений. «Отработал весь сентябрь, наряды у нас закрыты по 12 октября, кладку почти всю завершили, а денег до сих пор не видели», — рассказал Евгений.





Школу строят в рамках федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Строительство ведется подрядной организацией АО «Стройтрест № 43 ». Всего на строительство школы планируют направить 517 миллионов рублей. 25 сентября 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что школу планируется достроить уже к концу этого года.





Однако каменщик считает, что выдержать эти сроки будет трудно. «Её должны были закончить ещё в этом году, но уже собираются к следующему учебному году сдавать. Там очень большая школа, но работы там и фасадные, и отделочные не ведутся», — сказал Евгений.





Мэр Анатолий Локоть уверял, что школу сдадут до конца года





По словам каменщика, руководство компании, на которую он работает, в задержках зарплат сослалось на мэрию Новосибирска.





«Они говорят, что вроде как мэрия не платит. На данный момент мы уже месяц сидим дома, не выходим никуда работать, чтобы долги не нарабатывать», — уточнил Евгений.





Корреспондент НГС днем 15 ноября побывал на стройплощадке школы № 215 и убедился, что работы в школе идут. В то же время несколько рабочих подтвердили задержку зарплат. «Деньги платят, но не постоянно. Должок понемногу образуется. Ну наш директор сколько может, столько платит. Для бетона там всё готово, для фундамента, директор обратился, заявку сделал, но ему уже не дают в долг, а своих денег у него уже нет. Как с мэрией связываются — всё, сразу провал идёт полный», — рассказал один из рабочих, пожелавший остаться анонимным.





Задержку зарплат подтвердили и другие рабочие на стройке





Корреспондент НГС направил запрос в АО «Строительный трест № 43 », но ответ на него за 7 дней не подготовили.







Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, сейчас задолженность перед «Стройтрестом № 43 » составляет почти 52,5 миллиона рублей. «[Она образовалась] в связи с тем, что в октябре 2018 года не поступило федеральное финансирование по заявке мэрии города Новосибирска, срок оплаты сложившейся кредиторской задолженности по федеральному соглашению перенесён на ноябрь 2018 года. Заявка на выделение средств подана в установленном порядке», — говорится в ответе пресс-центра мэрии.





Корреспондент НГС направил в мэрию Новосибирска новый запрос с просьбой прокомментировать, повлияют ли перебои в финансировании на сроки сдачи школы.





1 сентября 2018 года в Новосибирске открыли несколько школ, как новых, так и реконструированных. Одной из новых школ, открытых в Первомайском районе, присвоили имя погибшей Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

