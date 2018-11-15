«Денег до сих пор не видели»: рабочие на стройке новой школы остались без зарплаты
Городские власти готовы заплатить, но сами не получили денег
Рабочие на строительстве новой школы
О задержках выплат на стройке школы
Школу строят в рамках федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Строительство ведется подрядной организацией АО «Стройтрест
Однако каменщик считает, что выдержать эти сроки будет трудно. «Её должны были закончить ещё в этом году, но уже собираются к следующему учебному году сдавать. Там очень большая школа, но работы там и фасадные, и отделочные не ведутся», — сказал Евгений.
По словам каменщика, руководство компании, на которую он работает, в задержках зарплат сослалось на мэрию Новосибирска.
«Они говорят, что вроде как мэрия не платит. На данный момент мы уже месяц сидим дома, не выходим никуда работать, чтобы долги не нарабатывать», — уточнил Евгений.
Корреспондент НГС днем 15 ноября побывал на стройплощадке школы
Корреспондент НГС направил запрос в АО «Строительный трест
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, сейчас задолженность перед «Стройтрестом
Корреспондент НГС направил в мэрию Новосибирска новый запрос с просьбой прокомментировать, повлияют ли перебои в финансировании на сроки сдачи школы.
1 сентября 2018 года в Новосибирске открыли несколько школ, как новых, так и реконструированных. Одной из новых школ, открытых в Первомайском районе, присвоили имя погибшей Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова