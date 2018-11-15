проблема

Новосибирскому вузу запретили принимать новых студентов

Руководство академии намерено идти в суд

В вузе учится около полутора тысяч студентов
В вузе учится около полутора тысяч студентов

Рособрнадзор сообщил о запрете приёма студентов в Сибирскую академию финансов и банковского дела (САФБД), которая работает в Новосибирске. 


Решение появилось на официальном сайте ведомства, где пояснили, что запрет приёма наложили «за неисполнение предписания в установленный срок». 


«Мы просто сейчас не можем принимать людей на обучение, — поясняет корреспонденту НГС проректор по учебно-методической работе САФБД Виктория Саврадым. — Образовательная деятельность ведётся, с лицензией всё нормально. <...> Мы прекратили приём 7 ноября в ожидании дальнейших действий. Они считают, что мы не выполнили предписания, хотя мы всё им ответили, всё предоставили, но они считают, что мы не исполнили. У нас сейчас идут судебные процессы, потому что мы не согласны и считаем, что мы всё сделали».


О подробностях судебного разбирательства в вузе обещали рассказать позже. 


Перед началом этого учебного года академию лишали аккредитации по всем программам высшего образования — вуз до сих пор не может выдавать студентам дипломы государственного образца и перевёл часть студентов в другие вузы, в том числе в НГАУ, НГПУ, НГТУ, СибУПК и другие, сообщается на сайте вуза. В конце августа в вузе учились около 1,5 тысячи студентов. 


Нарушения, найденные в академии, эксперты назвали высосанными из пальца, а давление на частные университеты — массовой зачисткой


Сибирская академия финансов и банковского дела работает в Новосибирске с 1992 года. Её открыли руководители и специалисты коммерческих сибирских банков. Это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, затем он получил статус академии. Здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит около 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч.

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