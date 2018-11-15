Жертвы снегопада: десятки автомобилей попали в ДТП из-за непогоды
Пробки резко подскочили до 7 баллов
Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска.
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В соседнем Бердске на дорогах аналогичная обстановка.
Между тем, сообщают в департаменте транспорта мэрии, за 14–15 ноября с улиц и дорог города вывезли 4120 кубометров снега. Дорожники высыпали на проезжую часть 1120 тонн песко-соляной смеси. При этом накануне дороги в центре города обработали новым реагентом «Бионорд».
Ожидается, что сегодня днем на дорогах будут работать 200 единиц техники.
«Сегодня на улице Объединения произошло столкновение двух машин — пострадавших нет, образовалась пробка», — сообщает подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Вот такая незадача произошла на повороте улицы Писемского: один КАМАЗ догнал другой.
Возле ТРЦ «Аура» сегодня произошло массовое ДТП.
Пользователи на картах «Яндекса» отметили 8 аварий в разных частях города.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС, vk.com/control_chr54, vk.com/chp54, службы аварийных комиссаров «Альянс»
Скриншот yandex.ru/maps
Видео vk.com/control_chr54