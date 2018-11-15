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Жертвы снегопада: десятки автомобилей попали в ДТП из-за непогоды

Пробки резко подскочили до 7 баллов

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«Первые жертвы снегопада, перекресток Карла Маркса и Геодезической», — написал в редакцию читатель НГС
«Первые жертвы снегопада, перекресток Карла Маркса и Геодезической», — написал в редакцию читатель НГС

Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска.


Если вы стали очевидцем аварий, присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!


В соседнем Бердске на дорогах аналогичная обстановка.


Фото vk.com/control_chr54
Фото vk.com/control_chr54



Между тем, сообщают в департаменте транспорта мэрии, за 14–15 ноября с улиц и дорог города вывезли 4120 кубометров снега. Дорожники высыпали на проезжую часть 1120 тонн песко-соляной смеси. При этом накануне дороги в центре города обработали новым реагентом «Бионорд».


Ожидается, что сегодня днем на дорогах будут работать 200 единиц техники. 


«Сегодня на улице Объединения произошло столкновение двух машин — пострадавших нет, образовалась пробка», — сообщает подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».


Фото vk.com/chp54
Фото vk.com/chp54


Вот такая незадача произошла на повороте улицы Писемского: один КАМАЗ догнал другой.


Фото vk.com/control_chr54
Фото vk.com/control_chr54



Возле ТРЦ «Аура» сегодня произошло массовое ДТП.


Видео vk.com/control_chr54


Пользователи на картах «Яндекса» отметили 8 аварий в разных частях города.


Уровень пробок в Новосибирске в 13 часов был 7 баллов
Уровень пробок в Новосибирске в 13 часов был 7 баллов



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