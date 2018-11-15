Жертвы снегопада: десятки автомобилей попали в ДТП из-за непогоды

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«Первые жертвы снегопада, перекресток Карла Маркса и Геодезической», — написал в редакцию читатель НГС

Сегодня, 15 ноября, в Новосибирске из-за снегопада резко вырос уровень пробок и число аварий в разных районах Новосибирска.







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15:10

В соседнем Бердске на дорогах аналогичная обстановка.





Фото vk.com/control_chr54









13:45

Между тем, сообщают в департаменте транспорта мэрии, за 14–15 ноября с улиц и дорог города вывезли 4120 кубометров снега. Дорожники высыпали на проезжую часть 1120 тонн песко-соляной смеси. При этом накануне дороги в центре города обработали новым реагентом «Бионорд».





Ожидается, что сегодня днем на дорогах будут работать 200 единиц техники.





13:37

«Сегодня на улице Объединения произошло столкновение двух машин — пострадавших нет, образовалась пробка», — сообщает подписчик в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».





Фото vk.com/chp54





13:25

Вот такая незадача произошла на повороте улицы Писемского: один КАМАЗ догнал другой.





Фото vk.com/control_chr54









13:15

Возле ТРЦ «Аура» сегодня произошло массовое ДТП.





Видео vk.com/control_chr54





13:08

Пользователи на картах «Яндекса» отметили 8 аварий в разных частях города.





Уровень пробок в Новосибирске в 13 часов был 7 баллов







