Всё сгорело дотла: под Новосибирском две семьи потеряли дом в сильном пожаре

В сгоревшем доме жили две семьи — из него успели вывести пятерых человек, в том числе одного ребёнка

В ночь на 15 ноября в селе Криводановка под Новосибирском загорелся частный дом — без крыши над головой остались две семьи.







По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:46. Площадь пожара составила 580 кв. м. Пламя потушили только ранним утром, а в тушении приняли участие больше 50 пожарных и 13 единиц техники.





«Несмотря на то, что частный дом горел открытым огнем и пламя распространялось по надворным подстройкам,







из обеих квартир успели спасти пять человек, включая одного ребенка.



Одну семью из трех человек из объятого огнем дома разбудили и вывели сотрудники ГИБДД, из второй половины дома бабушку и дедушку эвакуировали подоспевшие пожарные», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.





Также в ведомстве добавили, что пожару присваивали повышенный номер сложности, а на место пришлось стягивать пожарных из города и ближайших сёл.





Сейчас погорельцы разместились у родственников, а местные жители начали собирать для них вещи





«Там в одном доме две семьи жили. Мы сами пока не знаем, из-за чего случился пожар и что там произошло. Всё дотла. <…> У нас полностью всё сгорело, ни крыши, ничего нет. Погорельцы сейчас у меня живут. Сегодня объявили сбор помощи для них, но пока никто не отзванивался. В тесноте живём, да не в обиде. Главное, что все живы, серьёзных травм нет ни у кого.





Пожарные ехали очень долго.





Мы всегда по часу ждём их, на любой пожар. Надо делать пожарку (пожарную часть. — Прим. ред.) в Криводановке. Поэтому и дома у нас быстро сгорают», — рассказала корреспонденту НГС родственница погорельцев Елена.





В пресс-службе МЧС сообщили, что для тушения пожара пришлось подвозить воду от гидрантов, которые находились в полутора километрах от места происшествия.





Пожар полыхал до раннего утра





«Только спустя два часа интенсивной работы пожарных открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные не допустили перехода огня на соседние дома. Последствия пожара в том месте, где он возник, серьезные: в частном доме на двух хозяев обгорели стены и произошло обрушение кровли, надворные постройки уничтожены огнем на площади 400 квадратных метров», — рассказали в областном МЧС.





Сейчас расследованием причин пожара занимаются дознаватели.





На прошлой неделе житель Кольцово спас соседа, который задыхался в загоревшейся квартире.

