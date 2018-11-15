Всё сгорело дотла: под Новосибирском две семьи потеряли дом в сильном пожаре
С огнём боролись более 50 человек
В ночь на 15 ноября в селе Криводановка под Новосибирском загорелся частный дом — без крыши над головой остались две семьи.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:46. Площадь пожара составила 580 кв. м. Пламя потушили только ранним утром, а в тушении приняли участие больше 50 пожарных и 13 единиц техники.
«Несмотря на то, что частный дом горел открытым огнем и пламя распространялось по надворным подстройкам,
из обеих квартир успели спасти пять человек, включая одного ребенка.
Одну семью из трех человек из объятого огнем дома разбудили и вывели сотрудники ГИБДД, из второй половины дома бабушку и дедушку эвакуировали подоспевшие пожарные», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Также в ведомстве добавили, что пожару присваивали повышенный номер сложности, а на место пришлось стягивать пожарных из города и ближайших сёл.
«Там в одном доме две семьи жили. Мы сами пока не знаем, из-за чего случился пожар и что там произошло. Всё дотла. <…> У нас полностью всё сгорело, ни крыши, ничего нет. Погорельцы сейчас у меня живут. Сегодня объявили сбор помощи для них, но пока никто не отзванивался. В тесноте живём, да не в обиде. Главное, что все живы, серьёзных травм нет ни у кого.
Пожарные ехали очень долго.
Мы всегда по часу ждём их, на любой пожар. Надо делать пожарку (пожарную часть. — Прим. ред.) в Криводановке. Поэтому и дома у нас быстро сгорают», — рассказала корреспонденту НГС родственница погорельцев Елена.
В пресс-службе МЧС сообщили, что для тушения пожара пришлось подвозить воду от гидрантов, которые находились в полутора километрах от места происшествия.
«Только спустя два часа интенсивной работы пожарных открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные не допустили перехода огня на соседние дома. Последствия пожара в том месте, где он возник, серьезные: в частном доме на двух хозяев обгорели стены и произошло обрушение кровли, надворные постройки уничтожены огнем на площади 400 квадратных метров», — рассказали в областном МЧС.
Сейчас расследованием причин пожара занимаются дознаватели.
На прошлой неделе житель Кольцово спас соседа, который задыхался в загоревшейся квартире.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены Еленой Быковской