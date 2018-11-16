Новосибирец выбросил любовницу с 10-го этажа — она зацепилась за перила и залезла обратно

Следствие считает, что новосибирец выбросил женщину с балкона и лёг спать

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего новосибирца, которого обвиняют в покушении на убийство — по версии следствия, мужчина пытался выбросить с балкона свою знакомую.







Инцидент произошёл в июле этого года в квартире дома в Железнодорожном районе Новосибирска, где подозреваемый находился вместе со своей 30-летней знакомой.





«Между ними произошла ссора, после которой мужчина схватил женщину, вышел с ней на балкон квартиры, которая находилась на 10-м этаже, где перенес её за ограждение балкона и отпустил, после чего зашел в квартиру и лёг спать. Потерпевшая ухватилась руками за ограждение балкона, а ногами уперлась на выступ балкона и поднялась обратно в квартиру, после чего вызвала сотрудников полиции», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.







По информации источника, знакомого с деталями дела, потерпевшая была знакома с нападавшим около 6 лет, и они долгое время были любовниками. В день преступления они поссорились. «Он психанул сильно, разозлился, покраснел, и в глазах стояла какая-то злоба, — объяснил источник. — Резко поднял её и вытащил на балкон, приговаривая, что сейчас её скинет». Потерпевшая начала вырываться и кричать, но новосибирец всё равно кинул её за ограждение балкона.





Женщине повезло — она зацепилась двумя руками за перила 10-го этажа, а ногами упёрлась о нижний выступ балкона.





«Она удержалась, а обратно, на свой балкон, забралась по металлическим скобам, которые шли по краю балкона — продолжил источник. — Когда зашла в квартиру, он уже тихо-мирно спал в комнате, но она всё равно испугалась так, что сразу вызвала полицию».







В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по обвинению по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».





Несколько лет назад Дзержинский районный суд приговорил к 8 годам колонии новосибирца, который из ревности изуродовал лицо гражданской жене — осужденный подкараулил бывшую сожительницу возле дома, насильно посадил её в свой автомобиль, где он порезал её лицо ножом. Мужчина планировал вывезти потерпевшую в безлюдное место, чтобы там убить, но женщина смогла открыть дверь автомобиля и сбежать.

